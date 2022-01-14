近期沒有選舉，國內政壇焦點再度轉回到民意最高殿堂立法院，首先要面對的重大議題一是為了大新竹合併升格而修的地方制度法，二是爭議不停的憲改議題。

地方制度法國民黨暫時擋住民進黨逕付二讀的如意算盤，由修法研討會重新開始，讓全台行政區域劃分及地方制度法的修訂能有更充裕的討論空間，總歸也是正向發展。

而在地方制度法之外，重中之重的修憲更是兩黨兵家必爭，第一場公聽會即爆出火花。國民黨不滿民進黨第一次修憲委員會議時，不顧程序正義自行推舉主席、召委及會議時間，表態不參加民進黨自己玩的會議；民進黨則是反批國民黨只想當主席。

攤開國民黨主張，主要是召開修憲國是會議、恢復閣揆同意權、十八歲公民權入憲、不在籍投票、總統國情報告、環境動保入憲等六大議題。過去也幾乎都是民進黨主張。再者，會議程序的合法化本來就應該遵守，當年民進黨不就是因為抗議《兩岸服貿協定》審查的程序黑箱，才後續引發太陽花學運的嗎？怎麼到了自己變成執政黨時就「怪在野黨只想當主席」，昨是今非、翻臉之快，實在令人瞠目結舌！

民進黨目前不管是在政黨支持度、地方基本盤都比國民黨穩固，再加上三不五時餵食民眾「芒果乾」，大選基本盤已遠贏國民黨，根本就沒有推動不在籍投票的急迫性，不在籍投票反而會變成民進黨選舉中的變數！更別說恢復閣揆權及總統國是會議，如民進黨持續執政，這兩點根本就是拿石頭砸自己的腳，綠營豈會放手？

俗話說換了位置就換了腦袋，民進黨成為執政黨及多數黨後，自然會凡事往自己有利的地方考量，本無可厚非，但若連政黨核心理念及對人民的承諾都可以翻臉不認、藉故推託，再用拙劣的理由甩鍋，只是證明自己在打假球而已！

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