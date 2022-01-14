有來自東非烏干達的學生向媒體控訴，當初受仲介之言，懷抱夢想，來到以自由民主及高科技聞名的台灣留學，就讀彰化縣中州科技大學，沒想卻是噩夢的開始，不僅沒有獲得校方承諾的獎學金，還背負債務，違法超時打工以償還學貸。

台灣老是跟在美國後面，嘲諷中國大陸新疆棉是｢血汗工廠｣，沒想自己卻有｢血汗學工｣。台灣少子化嚴重，學校招不到學生、工廠找不到勞工，腦筋動到第三世界國家去，開出一切誘人條件，到了台灣卻不是那回事。

「一天打工10小時，一周有三個晚上無法睡覺，三個月薪水只有新台幣一萬元，去上幾乎聽不太懂的課，目的只是向國際學生要錢。」來自烏干達的外籍學生控訴說，過去兩年在台灣身心飽受虐待，但他勇敢站出來因自己還有夢想要實現，也希望其他同樣困境的學生能夠獲得幫助。

誰知道過去兩年他們受到的是何等的煎熬？身為主管的教育部竟然麻木至此，一點沒有查覺？說難聽點，是不是有點像人口販子？都到了21世紀，美國都沒有黑奴了，台灣還在對人權做如此的迫害，美國人還認為台灣是民主典範嗎？難道這也是台灣之光？

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