勞動部日昨指出，有一業者以「號召熱血青年軍加入」等字眼刊登徵才廣告，遭判定為「就業歧視」，因此，對該業者開罰新台幣30萬元。

依勞動部解釋：「就業服務法」已明文訂定禁止「年齡」就業歧視。此外，自民國109年起施行的《中高齡者及高齡者就業促進法》中，也禁止雇主因「年齡」因素，歧視求職或受僱的中高齡者及高齡者，以保障中高齡者與高齡者的就業權益。

查《就業服務法》第二條：「中高齡者」係指年滿45歲至65歲之國民。基此，則「高齡者」概為65歲以上。然至於「青年」呢？由於在《就業服務法》裡並無任何界定，因此，僅能將之寬列為「中高齡者」以下的國民。

另查同法第五條：為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以「種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分」為由，予以歧視。而此，也就是「青年軍」一詞，被認定為涉及對求職人或受僱者「就業年齡歧視」，而遭勞動部開罰的法源。因為「年齡」，除在招聘過程或僱用上，有可能受到差別待遇外，「年齡歧視」也可能會在人員「進用分發、考績陞遷、教育訓練、薪資給付或解僱」等事項上，出現差別待遇。

經此，或更值得省思的是，當「種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分」，皆一律被《就業服務法》認列為類別「歧視」，則順此「歧視」寓意推衍，當蔡英文總統喊出「辣台派」守護台灣民主自由時，難道非「辣台派」，就不願守護台灣民主自由？再進一步言，所謂「號召熱血青年軍加入」，難道「青年軍」就一定得指「年齡」？而不可以是「心境」？

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