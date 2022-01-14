民進黨中執會1月12日通過《2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法》並決定選對會選舉期程延到春節後啟動，因應2022地方選舉布局，黨主席蔡英文總統集提名權於一身，春節前後這段時間將是黨政人事調整的關鍵時刻。反觀，國民黨主席朱立倫受迫擴大決策圈則形同弱化黨主席選舉布局的權力，正陷入敗選症候群困擾。

事實上陷入敗選症候群的不只有朱立倫，台中黑派顏清標家族、台中市長盧秀燕也陷入捷運正英站土地爭議，宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊也遭檢方調查疑涉土地弊疑案，整個國民黨籠罩低氣壓中，台中黑派顏清標家族遭國家機器狙擊，更讓地方派系心生警覺、人人自危。

相較過去地方選舉，先排除台灣外部形勢變化不談，今年有兩大變數極為特殊，一是台北市長柯文哲所領導的台灣民眾黨崛起，勢必改變國、民兩大黨對決的格局，尤其在單一席次的縣市首長之爭，多數恐面臨三黨不過半，誰是敵、誰是友，既合作又競爭更複雜的政黨博弈；另一個變數則是目前立法院刻正啟動的修憲案，第二階段的公民複決將併與九合一選舉舉行，朝野具有高度共識的選舉年齡下修到18歲，年輕選票板塊面臨乾坤大挪移，各政黨如何部署政見、參政角色，又是未知的全新戰場。

民進黨有執政優勢，府院黨媒全面開戰，在中二立委補選打敗國民黨傳統地方派系的威力不容小覷；國民黨歷次在地方選舉上成績不錯，九合一選舉從縣市首長以下、基層的綿密固樁，也有其優勢；至於台灣民眾黨能否重現過去親民黨第三勢力的影響力而逐鹿中原、三分天下，蔡英文、朱立倫、柯文哲三位黨主席鬥智鬥力，新年伊始，立法院修憲一役馬上就要見真章。

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