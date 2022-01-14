大一新生能設計創作出怎樣的作品？以《敬建築、肝悲！》名的中原大學建築學系第62屆期末設計成果展告訴了大家答案。展場內彙集近150件大一學生費盡心血的創作展品，包括針筆手繪圖、平面影像拼貼、有機體仿生品、瓦楞紙版空間及白模板模型等六大系列作品。讓我們走入充滿視覺張力的展覽世界吧！

每件作品都是費盡心血之作。（中原大學提供）

展區「那樣的環境，這樣的我/們(All about Me)」彙整與思考過去至少18年的「我」、「環境」與「時間」，透過平面與立體創作介紹自己。

一年級林奕萱同學靈感來自莊子秋水篇「子非魚，安知魚之樂」的啟發，藉此表達自己從順應社會期待的變色龍，勇敢跳脫別人眼光、假裝堅強等框架，展現自我、自在且柔軟面對眼前困境，成為鮮豔鬥魚的歷程。

建築一林奕萱「子非魚」靈感來自莊子秋水篇。

卓芯妤同學表示，「下一個樂章」講述自己有著古典音樂的背景，但生長在現代化十足的台北，作品將復古與時尚兩種截然不同的風格完美融合並呈現。

卓芯妤與她的作品「下一個樂章」。

陳婉庭則提到：「名為『想嚮』顧名思義就是充分發揮豐富想像力，展現自己對未來的期許及嚮往。感謝統勝老師費心指導及身邊朋友的鼓勵，才能充滿自信的站在作品前。」

陳婉庭與她的作品「想嚮」。

另一個「形之所象(Form Follows Fantasy)」主題則透過對日常生活物件的深入分析與理解，經過層層轉化後，讓物件透過設計提升為不平凡的空間作品。

羅子雅同學以打字機的「喀噠喀噠ガタガタ」聲響為發想，為此還借回爸爸早期工作使用的打字機仔細觀察。她說：「實際使用後覺得最具特色且能代表打字機，不僅是它的外形，聲音有振幅、音波更為明顯特色，像是字捶敲擊聲、打字換行前提示鈴聲，以及換行時拉桿聲。當出現這些聲音，時空好像回到那個年代。」在製作模型過程，她認為最具挑戰性在於要將物件轉化成2D、3D圖象，創作出具有意義又讓人理解的成品，課程上圖象性思考的訓練及養成很有幫助。

羅子雅以打字機的「喀噠喀噠」聲響為發想的創作。

「從微觀到巨觀，從有機到幾何(Structure, Space & Form Inspired by Nature)」運用操作設計中認真看、用心想、動手做之方式，從大自然有機體轉譯開始，透過仿生學手法，創造出新的形體。

林承翰同學細心觀察、分析烏龜龜殼與骨骼，擷取有興趣的脊椎部分加以簡化、繪製轉化及幾何後變成龜殼狀模型。由於選用全金屬材質，在加工及大量製造上較為困難，多虧陳英峯老師指導用物理卡接方式，經由擠壓將端子固定在金屬上，雖然花費許多時間完成，但成就感滿滿！

林承翰運用仿生學手法用金屬重新賦予龜殼新的形體。

現場讓人驚艷不已的形體模型，還有林軒宇同學以插釦、鬆緊帶、別針和塑料棒的心血。他提及對蜥蜴關節軟骨有再生功能，擁有斷尾求生能力而感興趣，將插釦代表蜥蜴椎體、解扣動作呈現尾巴斷裂時模樣。

林軒宇以插釦、鬆緊帶呈現蜥蜴斷尾求生能力。

除了動物仿生作品，李星蓉同學則將植物「毬果」抽絲剝繭，觀察從出現到最終開鱗的過程饒富趣味，發現內部特殊木纖維構造便運用膠環、螺線數學排列概念設計出層層保護、堅硬到輕柔，具有開闔變化的模型；一系列精細藝術作品讓觀賞的人嘆為觀止。

李星蓉與她的作品「毬果」。

策展人暨課程統籌謝統勝有感而發地說：「設計過程是相當辛苦且充滿挫折，每次的展覽，在於讓參與的師生找到歸屬感與成就感，讓自己的努力能被看見。更重要透過展覽的形式與介面，製造師生與學生家長們歡欣交流、慶祝的平台，讓大家感受到幸福與喜樂。」中原建築系一年級總召蔡少薰說：「感謝策展人員跟同學們齊力完成展覽，因為你們的熱情與支持，讓冬日的陽光顯得特別溫暖。」

中原建築系一年級總召蔡少薰。

中原設計學院院長趙家麟開幕展覽中表示，建築是一門複雜且精細的專業領域，一學期就能看見如此震撼人心的期末作品感到驕傲。我們不要「肝悲」，但可以為豐碩成果喝采而乾一杯，提醒學生妥善管理時間、愛惜健康同等重要。另外也提到校園圖書館周遭還有二年級學長姐們從觀察到回應基地，努力完成1:1精采的實構築作品，值得同學們細細鑑賞、互相觀摩學習。

設計學院副院長魏主榮則浪漫表示：「設計學生的養成，初來乍到像葡萄般，經過不同階段釀造出具有獨特風味的葡萄酒，現階段雖然還是初釀，隨著陳釀時間更久會更香醇，就像越高年級發展出更為豐厚的設計層次。」中原建築因應設計領域跨界、多元的特性，跳脫制式且僵化的教育模式，用紮實專業訓練課程與實作，為學生成功奠定堅強且卓越的實力。（中原建姐）