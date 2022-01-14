我不是國民黨人，也曾在它獨大時期屢屢上街頭嚴厲批判。但，我現在真心希望這個最大在野黨不要太廢。一個很廢的恐龍在野黨，還不如拆掉，讓反對力量重組（如果重組得起來）。而不論您是藍是綠，只要您挺民主，在乎制衡，現在都應該跟我一樣，祈禱國民黨不要死氣活樣，發揮更好的功能。

很悲哀的，現在民進黨的盤算，似乎不是要消滅國民黨，而是留著一個很廢的在野黨當門面、當箭靶，還可以當提款機。而這個盤算現在已經漸漸浮現效果。民進黨的期待會不會成真，就要看這個百年老店會不會覺醒了。

綠營的人罵國民黨很多年了，但是直到蔡英文這將近3年的行動（2018年縣市長大選以後），才一步步把國民黨「變廢」，同時也等於讓制衡競爭的力量完全消失。

她是怎麼做的呢？首先，蔡英文讓民進黨成功地兼具「正常」與「挑戰」的雙面性。

「正常」不是指民進黨的主張或論點很中道，而是藉由幾次勝利，漸漸地累積、塑造起「民進黨不敗」，或至少是「國民黨很廢」的氛圍。民進黨一直會贏，那就是永久執政，就是「正常」了。既然民進黨不敗，國民黨只會輸，那「或有不滿但沒事不想鬧」的中間選民，就會推定台灣以後「就這樣」。漸漸地，不滿，卻也不想多說什麼，遑論出來投票。公投、補選的投票率這麼低，與此有關。甚至，若您在這些（自詡）中間選民的朋友旁邊批評政府，他還覺得你好煩─不能改變的事，有什麼好批評的？

這是藉由鞏固執政（還有網路、輿論）地位，建立形象上的「不敗霸權」，來削弱民眾「教訓妳，把你們換掉」的情緒。所以2016～2018年那股「拔爛菜」的氣勢，現在就會淡掉。

人們不想認知失調，所以對於無法改變的東西就認了。

與此相關的，就是蔡英文領導下的民進黨，完全拋棄「謙卑、謙卑、再謙卑」的口號與態度，改採「驕傲霸凌」牌：即使我輸一點，也不要認輸，反而要比以前更凶、更壞、更堅持己見。不再說什麼謙卑，不再追求風度與優雅（雖然本來也不太謙卑優雅），就是憑多數與掌握公權力來碾壓。立法院、媒體、網路全盤掌控，絕不重演2016～2018年「民進黨天天被罵」的那種局面。「人民罵我，我就反思道歉」變成「你講一句，我罵你十句，打你一百拳」的刺蝟戰術，使民戰慄，讓媒體噤聲，令知識分子龜縮甚至投誠。「批判」成了不可承受之重。如今，在野黨想批評，連聲音都出不來！

可是執政黨當權派，憑什麼罵人呢？不是應該被檢討監督的嗎？這時，把那已經被他們成功塑造成昏庸、專制、賣台的「蔣介石─國民黨─戒嚴」連在一起，當成永遠存在但無害的靶，他們就是永遠不變的「挑戰者」了─你罵我就是跟威權遺跡國民黨站在一起，所以「本黨」是不能批評的。

而這些戰術能成功的前提之一，當然是人們覺得「國民黨很廢」。因為挑戰者很廢，搭便車的選民就只好想說「既然民進黨一直要執政，我們就算了，反正矇上眼睛就以為看不見也還可以過。」罵民進黨會被說成是（很廢的）國民黨同路人。

在此同時，因為國民黨很廢，所以罵它不會有後果（就像本文這樣），還可以站在正確的風向。反之，您要是想盡公民的本分，去批判執政黨，就會被當成怪咖─難道你要投國民黨嗎？

至於國民黨是不是真的很廢，民進黨是否這麼不敗？這是另一個問題。但如果不能扭轉這個「不敗」及「很廢」的感覺，那民進黨的專權鴨霸就可以繼續，台灣人民也只能繼續認知失調。

回想一下蔡總統在2016年那句名言：「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」（作者為國立政治大學法律學系副教授）