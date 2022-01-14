跨年之際，于北辰將軍宣布退出國民黨，轉而支持民進黨，引發話題。于將軍表示，他退出國民黨是因為國民黨「不反共」了，而這「不反共」就是從九二共識開始。

不過，就九二共識怎能說是「不反共」呢？就是因為堅持兩岸同屬於中華民國，中華民國代表全中國，不承認北京當局，才只是「一中各表」。這樣對不共識的共識(agree on disagree)，這當然還是反共。

的確，一中各表的反共，與過去「殺豬拔毛」、「消滅匪黨」的反共，是不一樣了；但比起三反五反、大躍進、人民公社、文化大革命，改革開放後的中共也不一樣了。既然中共有變化，反共的方式也得有所調整，這很正常。

大概有人會講，上述對中共變化的客觀的描述，是「為匪宣傳」。但若這樣就罪無可赦，那真的很抱歉，「舔共」、「向北京劊子手」磕頭的急先鋒不是別人，就美國這些世界主要國家啊！

甚至還在中共改革開放前，還在1966至1976的十年文革瘋狂之中，美國總統尼克森就急著去訪問毛匪了，更不用說日本就在同一年的1972年與匪偽建交，法國又是更早在1964年就承認匪黨了。

所以說，九二共識也不過就是被這樣的國際現實逼出來的，武力討伐已不可能，就必須改以交流、對話，透過和解與經濟發展，慢慢轉化中共政權，使之走向自由開明，用中華文化的力量，慢慢將共產主義代謝掉。

這下大概又有人要說，現在美國等主要國家都知道錯了，趕緊改弦更張，反對中共，支持台灣。但是，有嗎？別忘了，這些主要國家全部都還是與北京建交，對台灣就是發發文，講講話而已。

結婚登記與曖昧簡訊，這就是正宮與小三的差異，懂了嗎？說什麼「跟她是不得已，對妳才是真愛」……相信這類渣男的鬼話，癡情真是天下第一憨。沒有國際政治知識，偶像劇、鄉土劇、八卦新聞也該看過吧？

美國跟北京鬧的不愉快，就是賺不到錢的問題，跟當年美日貿易戰、拿301條款修理台灣沒有兩樣。美國為了對抗「紅色供應鏈」，然後去同為「共黨專政」的越南投資設廠，這算什麼反共？

要說反共，大概不會有誰比老蔣要更堅定了，但又是誰幫著共黨一起詆毀、醜化老蔣，把228事件中在處決前高喊共產黨萬歲的共諜，當作英雄來紀念？支持民進黨，就是在支持這些共黨「烈士」。

所以說，民進黨並不反共，而是反中，是跟著中共一起打壓中華民國，國慶日舉國旗是「邊舉邊吐血」。他們對中華民國的恨，遠大於對中共的恨，對於中華民國遭遇的挫折，他們嘲笑叫好。

的確，近年來是有一些深藍族群變成紅統了，這當然不可取。但以此為由轉投綠獨，一樣不可取。如果說反共是為了堅持民主自由，那就更是不能支持民進黨。

就像太陽餅裡沒有太陽，民進黨的民主也沒有民主，分權制衡是民主政治中最重要的基礎，絕對的權力只會帶來絕對的腐化。要說民進黨還沒中共那麼專制嗎？再不制衡民進黨，它就會變得比中共還要專制了。

就在民進黨變得日益強大之際，有當年支持他的人離開了，但也有當年反對他的人選擇靠攏。到底是誰分不到一杯羹？還是誰趨炎附勢？就不多談了，本來就人各有志，「升官發財請往他處，貪生畏死勿入斯門」，共勉之。（作者為專職作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※