民間常藉改名來改運，似乎改了名就能扭轉乾坤，如同「臉書」（Facebook）改名「元宇宙」（Meta），就能擺脫負面標籤，重塑品牌形象一樣。民進黨政府近日也準備將日本「核食」改名「福食」，如同去年底公投將「反萊豬」改稱「反美豬」，果真翻轉公投結果，且藉此宣傳人民參與國際的積極態度，真是一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲。

去年蔡總統開放萊豬進口引發「不顧人民健康」的批評，但針對反萊豬進口公投，民進黨政府扭曲成「反美豬」，成功阻擋了公投案，蔡總統還把此說成是「台灣希望走向世界」的表態。確實，走向世界是台灣人的願望，但可確定的是，不會有人笨到拿自己的健康、生命開玩笑。

同樣的道理。把禁止核食演繹成台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的障礙，更是扭捏作態表錯意。2018年11月24日台灣人民用公投否決「核食」進口，如今兩年效期屆滿，日本政府必全力為福島5縣市食品出口請命，施壓台灣亦是自然；但蔡政府的重點不該是強調我加入CPTPP的必然性，更不該故技重施，拿更名的「障眼法」蒙蔽善良民眾的理智，而是應以理服人，說服民眾引進福食的安全性。

說服最好的辦法就是建立查核機制的可信度。大陸2018年11月開放福島5縣市之一的新潟稻米進口時規則很簡單，「新潟大米進口應符合中國食品安全、植物衛生法律法規等要求」。台灣一旦擋不住，自是更應健全把關機制，如嚴格確立輻射超標紅線、殘留許可值，除要求日方做好標示，更應訂定高額罰金，做到逐批查核檢驗，而不只是抽查。

日本多次施壓台灣，但日台交流協會代表泉裕泰說，「台灣人的食安問題，應要由台灣政府來負責。」請民進黨政府別再拿民眾健康開玩笑，引進核食可以，但請務必做好進口查核機制。