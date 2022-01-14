民進黨執政後陸客大幅萎縮，疫情又讓國際旅客幾乎歸零，觀光產業慘上加慘，旅館業還可以靠防疫旅館維持一定收入，其他餐飲、旅遊業及相關服務業都是慘淡經營。

陸防疫成功 台灣得利

民進黨以股市創新高、出口增加而沾沾自喜，但2021年實質薪資負成長，物價上漲已超過名目薪資的漲幅；再從產業別分析，出口產業固然靠著大陸市場風光亮麗，內需產業卻蕭條萎縮，民進黨政府以「紓困」來止血，只是杯水車薪。

疫情下是「一個台灣，兩個世界」，蔡政府只想用「獲利的台灣」操作大內宣，卻對「受苦的台灣」視若無睹。去年三級警戒過程中，台北一間餐廳老闆在租屋處上吊輕生；台南一位八大產業的單親媽媽服藥自殺；新北一位遊覽車司機跳樓身亡……這些實實在在的苦痛，被執政者刻意地忽略遺忘。

變種病毒Omicron的出現，疫情似乎看不到盡頭，這也讓早已苦撐待變的內需產業，幾乎要斷掉最後一口氣。俗話說「遠水救不了近火」，內需產業需要近水，這個近水不在歐、美、日、韓、新南向，只有中國大陸符合可能的條件。

美國疫情幾近失控，民進黨不敢把美國放入「重點高風險國家」，就把全球（除帛琉以外）都視為高風險地區，這是障眼法。

美國7日平均染疫人數是80萬2197人/日，大陸只有173人/日，再考慮到大陸人口是美國4.3倍，也就是說，美國疫情的嚴重程度是大陸的1萬8922倍。

疫情如此極端的兩個地區，民進黨目前卻是「一視同仁」，以相同的標準規範入境，在防疫上沒有道理。再從經濟的角度，2020年入境旅客人次是138萬人，只有2019年的11.6%，而2021年甚至還不到百萬人次。若今年的景氣還是如此，觀光從業人員能夠過活嗎？

疫情拉長，人民必須在「病死」與「餓死」間作選擇，而現在病毒持續變種，想等到「全球疫情受到控制」後再開放邊境，是行不通的。台灣只能夠分階段的開放邊境，先與防疫成果差不多的地區互通有無，等到未來疫苗、新藥的出現，疫情正式「流感化」之後，再嘗試與病毒共處。

美疫情嚴重超陸萬倍

現階段若要針對性的開放邊境，那麼經濟上最有效果，疫情上風險最低的地區，當然是大陸。大陸以14億的人口，2萬2000餘公里的陸地邊境線，能夠把疫情控制到這個程度，實在是讓人難以想像。北京的防疫策略是「長痛不如短痛」，目前大陸有3個城市，約2000萬人處在封城階段，封城的過程中必然有對自由的限制，以及少數民生需求未被滿足，這是「過與不及」的權衡；但從結果來看，的確是利大於弊。

大陸疫情受到控制，台灣才有穩定的出口市場，台灣人民事實上享受著對岸防疫成功的外溢效果。相較之下，美國對於Omicron病毒株，已經不得不採取「佛系防疫」策略，首席防疫專家佛奇表示：「Omicron終究會找上幾乎每個人」，對美國來說，等到大家都感染，自然就不會有新感染者，疫情才能結束。

美國的策略，顯然與台灣南轅北轍。對台灣來說，等到疫苗、新藥物的出現，疫情真正「流感化」後，再來嘗試與病毒共處，才能把風險降到最低。而在那之前，台灣最好的選項，是逐步與疫情差不多的地區開放邊境，中國大陸就是最好的開始。

兩岸貿易往來頻繁，有著商務往來的需求；陸客也向來有來台灣旅遊的動機，會是觀光產業定心丸。目前全球還有條件「清零」的，也只有大陸、台灣等寥寥幾個地區，兩岸完全有能力在管控疫情的前提下，對彼此放鬆邊境的管制，增加經濟的來往與交流。

兩岸之間有磨有合，但北京當局從來沒有因為民進黨的暴衝而莽撞，冒然降低對台灣人民的關心。民進黨對兩岸往來的種種設限，路人皆知是政治考量，但現在不是考量政治，而是注重經濟與民生的時候。若民進黨阻止台灣人民因兩岸交流獲利，等於是承認共產黨比民進黨更愛台灣，民眾看在眼裡，將作何感想呢？