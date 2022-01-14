中國大陸國家主席習近平要中國人「平視世界」，但激進的「戰狼外交」引發國際社會反感；台灣卻是另一個極端，對外關係「仰視」美國、日本等國，無時不刻地感謝、歡迎，幾乎到了屈意奉承、失去尊嚴的地步。

只是在國際政治中「實力地位才是硬道理」，以彰顯外國同情、支持與口頭承諾的外交作為，除了達成「大內宣」效應，製造對外形勢一片大好的假象外，反映的現象是實力虛弱、欠缺專業與自信及地位衰落。

台灣不遺餘力感謝美國的最典型案例當屬國會的友台法案，以簡稱《台北法案》的《2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法》為例，從2018年5月起在參院外交委員會提案，到2020年3月分別由眾議院及參議院通過，再經前總統川普簽署，在冗長立法過程中，每一個階段外交部都要公開表示誠摯歡迎，一個法案感謝5、6次屬於常態。

但實情是，民進黨於2016年再度執政就面臨邦交國快速流失，聖多美普林西比、巴拿馬於2016及2017年斷交。美國參議院雖於2018年展開《台北法案》立法，仍然無法阻擋斷交潮，多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島及吉里巴斯紛紛轉向，即使《台北法案》正式完成立法，在美國強力支持下，台灣仍無法守護尼加拉瓜的邦交。

在民進黨宣傳機器運作下，《台北法案》被形塑成美方堅若磐石的支持，台灣外交成效斐然，但這終究無法遮掩事實。民進黨外交當局高估美國支持的力量，甚至甘為美國傳聲筒，呼籲尼加拉瓜政府遵循民主機制，處理與不同政黨或意見人士的爭端，等同公開教訓總統奧蒂嘉，選後又拒絕致電申賀奧蒂嘉連任，似乎美國的政策超越台灣維護邦交國的重大利益。

外交部對美國政要的談話更絕對要掌握話語權，在第一時間予以正面回應。拜登總統偏好展現外交事務的權威，經常脫稿演出，對台灣發表超出美國既定政策的評論。他去年在電視節目中表示，如中共武力犯台，美國對台灣有安全承諾，超出美國的「戰略模糊」原則，外交部感謝拜登再度重申美國對台灣的一貫承諾，但對白宮釐清美國政策未變則隻字不提。

同樣地，國安會印太事務協調官坎貝爾日前表示，美方支持台海兩岸和平對話與往來，並致力提高威嚇力確保台海和平。外交部循例對美方重申承諾表達感謝。事實上，坎貝爾當時的談話重點在駁斥拜登政府一中政策「空洞化」的論調，堅持行之多年的「一中政策」沒有改變。外交部選擇性地感謝，傳達不完整的訊息，有誤導民眾之嫌。

因應中共對台灣及俄羅斯對烏克蘭的威脅，拜登政府最受批判的就是太多「口頭」支持與承諾，缺乏實質行動。美國與台灣、烏克蘭都沒有安全條約，對是否出兵協助，美方保持模糊立場，但美國至少提供了烏克蘭高達46億美元的協助，其中包括25億美元的武器裝備及訓練援助。而台灣國防幾乎完全仰賴美國提供軍事裝備及協訓，但所有費用都由台灣承擔，相形之下，言必稱「感謝美國」的台灣未得到同等待遇與重視。

美國共和黨籍參議員去年11月提出「台灣威懾法案」，比照以色列與烏克蘭模式，提供台灣20億美元的「外國軍事融資」，民進黨卻未趁勢推動。蔡總統開放美國萊豬進口，引發民意反彈，但反對萊豬進口的公投案未獲通過，現在正是展開TIFA諮商、甚至談判台美FTA的最佳時機，但民進黨政府除了感謝美國，已喪失主動性，只能仰視美方的意願行事。