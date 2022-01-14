日前，立法院修憲委員會舉行首場公聽會，但由於先前修憲委員會第一次會議時，民進黨不顧程序正義自行推舉主席、召集委員及會議時間，完全排除國民黨的參與，國民黨於是杯葛這次的修憲公聽會，不僅並未出席，也未推派學者專家參與，導致此次公聽會成為執政黨以及其附庸政黨的一言堂。針對此一局面，筆者認為民進黨身為執政黨，必須承擔最大的責任。

眾所周知，我國《憲法》之修正門檻甚高；有鑑於過往國民大會上演「山中傳奇」，《憲法》每年一修，浮濫修憲的弊病，《憲法增修條文》第12條規定，必須經立法院四分之三委員之出席，及出席委員四分之三之決議，方能提出憲法修正案；此外，尚必須經「中華民國自由地區選舉人……總額之半數」同意，才可能通過。換言之，即使有7成的投票率，並且經過7成選民投贊成票，修憲案還是不會過關（因為只有選舉人總額的49%）。

簡言之，如果沒有朝野高度共識，並且合力推動，根本不可能修正《憲法》。

既然如此，那為何民進黨從一開始修憲委員會的會議，就採取對抗模式，刻意排除國民黨的參與？逼迫國民黨杯葛？

民進黨也很清楚，在我國目前《憲法》的規定下，修憲是項「不可能的任務」。所以，與其真心推動《憲法》修正，而必須與國民黨等在野黨進行政治協商、妥協，還不如直接逼迫國民黨杯葛修憲，再透過輿論把國民黨打成反改革者，方能在今年的地方選舉獲取最大的政治利益。

也因此，我們可以發現，民進黨以及其附庸政黨的發言，完全沒有以國民黨為溝通對象，而是對全體國民發言，對國民黨貼標籤，要求國民黨「不要錯過修憲的歷史時刻」、「違背對人民的誠信」、「少數否決多數」。這很明顯，完全沒有與國民黨溝通的誠意，而是做足了政治鬥爭的準備。

相對於此，國民黨要求先召開「修憲國是會議」，由朝野共同商議當前憲政的問題，以及修憲的方向與內容，以便在朝野凝聚共識後，共同提出，並且共同說服全體選民支持，這顯然比較具有可能性，才有可能順利通過《憲法》修正的門檻。

筆者呼籲，民進黨身為執政黨，如果真心希望推動「18歲公民權」入憲等憲政改革，應立即停止挑釁與對抗，展現執政黨的風範，接受國民黨「修憲國是會議」的提議，與國民黨平等協商修憲議題，而不是機關算盡，以修憲之名，行鬥爭之實。

（作者為中華民國法律政策協會副理事長）