今年是蔣故總統經國先生逝世34周年，藍營政治人物緬懷紀念活動已成年度例行大事，今年特別的是，民進黨執政下的退輔會，開始加入並贊助相關紀念活動。退輔會對此表示，為求藍綠和解與內部團結，應尊重藍營的記憶及感情，並對兩蔣功過給予更全面與公允的評價。

退輔會此舉若發自內心，應予以肯定，但年底地方選舉在即，時機實在敏感。尤其蔣家後代蔣萬安即將挑戰台北市長寶座，且目前是各路候選人中民調最高者，民進黨是否為了選票才想到要「尊蔣」，不免讓人產生「黃鼠狼給雞拜年」的懷疑。

蔣經國曾任退輔會主委，期間親身參與中橫公路與沿線高山農場之開闢，興建台北榮民總醫院等，對於榮民就業與醫療生活照顧付出極多，因此退輔會向來尊蔣，其出面紀念並不違和。只是民進黨政府上台後，力推轉型正義工作，兩蔣歷史定位頓時成為箭靶；為了抹去國民黨對台灣的正面貢獻，並強化其為外來壓迫政權的定位，蔡政府全盤黑化過去教科書與民間對兩蔣的既定人設。現在突然轉頭送暖，讓人摸不清這究竟是退輔會副主委李文忠的個人行為，還是民進黨選票考量下的一時權宜作法？

如果真如退輔會所言要追求和解，蔣經國的歷史地位應該放在「轉型正義」的大框架下，由行政院的促轉會來好好處理，而不是交給退輔會這種相對邊緣的機關虛應故事。然而蔡政府上台快6年了，已兩度延任的促轉會，對兩蔣的歷史評價不是正反並存的持平對待，而幾乎是全面的否定；這種充滿政治鬥爭的硝煙、偏狹的轉型正義，讓原本應該追求和解的促轉會成為政治權鬥的東廠，讓台灣的轉型正義只能陷入藍綠無止境對抗的惡性循環戰場中。

對兩蔣仍存有感情之人，當然不會想要他們走回昨日的神壇，但蔣經國或兩蔣不該成為民進黨的「工具人」，想要激起仇恨對抗時，就當成「提款機」，拿來批鬥一番；想要裂解對手選票時，就拿來大大讚頌一般，「提籃假燒金」。用投機算計處理兩蔣歷史定位的和解，不可能踏實。

2005年國、親兩黨在立法院席次仍過半，但親民黨立委席次萎縮，黨主席宋楚瑜眼見馬英九接棒已成大勢，返回國民黨無望，為求更大的自主性，遂與期望裂解泛藍的陳水扁總統兩度舉行「扁宋會」，並受阿扁之託赴大陸進行「搭橋之旅」。阿扁當時贈宋主席一幅「真誠」字畫以示雙方和解，卻為這充滿政治算計而終究難逃失敗的兩黨合作留下最大的諷刺。

宋主席在準備第二度角逐2012年總統之前，與李登輝前總統大和解，當時親綠媒體報紙無不吹捧拉抬宋，希望其加入戰局裂解泛藍。當然綠營分裂藍軍的作法並不令人意外，最後，已承諾退出政壇的宋主席意外參選，而選舉結果卻毫不意外慘敗。

因此，國民黨對民進黨尊蔣之舉不能不有所警惕。蔡政府緊抓中華民國招牌後，又接起兩蔣的反共大旗，儘管眾人皆知其可能玩弄兩面手法，但在國民黨中心思想模糊不明之際，確實還是容易讓支持者迷惘。不管民進黨是真心誠意還是虛情假意，至少他們願意放下身段演一下；而「尊蔣反共」說不定會成為裂解藍營的致命一擊！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）