編按：土木工程博士蔡榮根，以師友和自己的生命故事為經，以變遷的時代和動人的情節為緯，書寫一部課本上沒教的民國簡史。《狼煙未燼》由墨言文化出版，史話專欄今起節選刊登。

17世紀初明朝天啟年間，荷蘭人就來到台灣海峽這片海域，並占領台灣，做為對中國和日本貿易的據點，但此時西太平洋最強大的武裝海商集團，並不是當時的海上霸主荷蘭東印度公司。與加勒比亞海盜齊名於歐洲航海史上的鄭芝龍（小名一官，Iquan）率領千餘艘船艦和數萬徒眾，在明朝「片板不許下海，寸貨不許入番」的海禁政策下，藉由走私壟斷了北至江蘇吳淞口，南到廣州的海上貿易。

1628年（明崇禎元年），鄭芝龍以武力脅迫朝廷招撫，此後海禁形同虛設，旗幟鮮明戈甲堅利，滿載中外貨物商品和白銀的鄭氏武裝船隊，巡弋於中國沿海、南海和東南亞各地之間，荷蘭人、葡萄牙人、西班牙人、英國人、阿拉伯人和日本人都是他的生意夥伴。

此時大明王朝氣數將盡，鄭氏海商王國儼然成為一個海上割據政權，不但壟斷了中國對外貿易，而且中外船艦必須繳交保護費並懸掛鄭氏令旗，否則沒收其財貨，如果懸掛令旗的船隻被劫，則賠償其損失。17世紀的紅頂海盜鄭芝龍不只做國際貿易，也是現代保險業的先驅。

鄭氏的壟斷，使得也想獨占中國與歐洲之間絲綢、瓷器貿易的荷蘭東印度公司陷入困境。1633年（明崇禎6年）7月12日，荷蘭台灣長官普特曼斯（Hans Putmans）聯合鄭芝龍的宿敵劉香等海盜，突擊鄭芝龍停泊在廈門港內的船隊，擊沉及擊毀鄭軍船艦40餘艘。憤怒的鄭芝龍立即反擊，7至10月雙方在金廈海域連續多次交火。

1633年10月22日，隆隆的炮聲劃破了金門的清晨，鄭荷雙方主力在金門島東南方的料羅灣展開決戰。鄭芝龍親率50艘配備有英國火炮的戎克戰艦，及100餘艘滿載硫磺硝石和稻草的火船；荷蘭東印度公司方面，主力是9艘蓋倫艦，及劉香等的50多艘海盜船。儘管荷蘭的戰艦和火炮比較精良，但鄭芝龍憑著數量的優勢，在戰艦火炮掩護下，百餘條火船蜂擁而上搭鉤點火，剎那間將料羅灣海面點燃成一片火海。激戰結果，5艘荷艦被擊沉或燒毀，50艘海盜船全軍覆沒在料羅灣的波濤裡，荷蘭及劉香等部眾死傷慘重，百餘荷蘭人被俘虜。鄭芝龍部則僅3艘船受創，陣亡及受傷人數分別為86人及132人。

經此一役，荷蘭東印度公司放棄以武力壟斷中國對外貿易的念頭，而鄭芝龍在戰後對荷蘭方面善意回應，不殺荷俘且對中國的損失絲毫不要求賠償，東印度公司還得到了鄭芝龍方面穩定的供貨保證，荷蘭人因此放棄與劉香的合作，失去荷蘭人支持的劉香則於1635年被鄭芝龍殲滅。

鄭芝龍海商集團能夠建立強大的海上武裝力量，牢牢控制著中國沿海乃至東南亞海域的貿易霸權，倚靠的是海外貿易的豐厚利潤。有別於中國歷代封建王朝的土地──農業經濟模式，鄭芝龍走的是與當時歐洲列強完全相同的海洋──商業經濟路線。

1644年清軍入關，大明王朝覆滅。當慣了紅頂海盜的鄭芝龍，打著加官晉爵的如意算盤被清廷誘降後挾往北京。歷史無法重來，設想清廷如果能與鄭芝龍合作，古老中國應該不會自外於歐洲工業革命後的科技進步歷程，也不會有兩百年後鴉片戰爭及其後一連串的屈辱。

【未完待續】