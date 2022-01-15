本週五，1月14日，萬眾期待的《黑客帝國：矩陣重啟》在中國大陸正式上映。

這部影史著名科幻片的重啟之作，於2021年12月22日在北美上映，台灣地區同一天同步上映。

該片在台灣的片名還是延續多年來這個系列的名字，叫《駭客任務：復活》，由華納發行。

目前該片在台灣地區上映三周，因為同時間「撞」上了《蜘蛛俠：英雄無歸》，以及《王牌特工》的衍生新片，票房表現並不理想，至今全台票房剛過5000萬新台幣大關，甚至單日票房被台灣本土奇幻電影《月老》趕超。

《王牌特工》全新衍生片在台灣叫《金牌特務：金士曼起源》。

《黑客帝國》的前三部中，第二部《重裝上陣》和第三部《矩陣革命》，都有出生在台灣高雄的男演員鄒兆龍出演重要角色賽洛芙。他出演《黑客帝國》的時候36歲，正是動作演員的黃金期。

鄒兆龍早年拜洪金寶為師，出演的多是港片，很多反派角色深入人心，特別是《九品芝麻官》(1994)中的常威，是華語電影中著名的「狠角色」之一。

實際上鄒兆龍早期只在家鄉台灣拍過一部電影，陸小芬和馬景濤主演的《晚春情事》，角色非常小，之後他就跟洪金寶闖蕩香港影壇了。

其實《黑客帝國》賽洛芙這個角色，本來找的是比鄒兆龍大咖得多的李連傑，但片方當年要求要去拍半年的時間，以電腦技術捕捉他的動態存檔，還擁有版權。李連傑覺得自己畢生學來的功夫，就這樣被人家複製粘貼了，因此拒絕，這才換成鄒兆龍。不過《黑客帝國》成為鄒兆龍事業的轉折點，他曾說《黑客帝國》之後很多年都能收到分紅，堪稱「養老保險」（《黑客帝國》之後的音像製品、衍生品、上線流媒體乃至修復版重映等，基本演員都能從中收到分紅）。

鄒兆龍在《黑客帝國》系列之後，曾搬到好萊塢短暫發展過一段時間，2006年他出演了元奎導演的《生死格鬥》，在其中扮演疾風，該片在中國大陸取景拍攝，也在大陸上映過，但全球票房表現非常慘淡。

2008年，鄒兆龍還在好萊塢製作，成龍和李連傑兩大巨星領銜的《功夫之王》中，扮演玉疆戰神。

2020年，華裔女導演伍思薇口碑極好的獨立電影《真心半解》中，鄒兆龍扮演女主角的父親。

2018年，鄒兆龍獲邀主演台灣電影《角頭：王者再起》，扮演重出江湖的大佬劉健，這是他真正意義上主演的第一部台灣電影。

《角頭：王者再起》總票房1.27億新台幣，是2018年度台灣本土電影票房的第二名。

鄒兆龍最新的作品是2021年11月大陸上映的《圖蘭朵：魔咒緣起》，只可惜這部電影的口碑……可謂是年度最差了。

鄒兆龍在片中扮演俠士周大。

但是，最新這部《黑客帝國：矩陣重啟》已不再有賽洛芙了。

（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）