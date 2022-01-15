今天聊聊關於大陸遊戲文化輸出的話題吧，這兩天網上沸沸揚揚，在海內外都引起不少熱議。

討論主要是圍繞《原神》新角色雲堇展開的。她踏著輕盈的步伐，在韻味悠長的笛聲中緩緩登場。圓潤的歌喉在空中迴盪，給全世界玩家留下了極深印象。

根據官方介紹，雲堇的配音和戲曲部分內容由專業配音演員賀文瀟，和大陸國家一級戲曲表演家楊揚演繹，還在角色動畫中融合了戲曲特技動作與傳統武術的特點。

作為一個近乎白送的4星角色，雲堇憑借一身古色古香的京戲造型成為關注焦點，一度衝上推特趨勢榜前二，讓五星角色申鶴都淪為了陪襯。

海外玩家大多對雲堇讚不絕口，角度五花八門。有喜歡角色造型，迎接新老婆的；有人藉機科普中國傳統音樂，稱其具有極豐富的多樣性；還有人迫不及待表示，稱川劇裡的變臉戲法同樣很酷，如果能添加這些角色，自己會興奮到「TMD濕透了」......

也不是所有人都喜歡京劇唱腔，表示自己尊重米哈遊致力於傳統戲劇。它聽著和歐洲歌劇很不一樣，但絕不是「我的那杯茶」。

但不管怎樣，大陸國產遊戲在海外引發這樣的討論氛圍都是件極為難得的事情。也許是剛剛引發「美日撕逼」的《昭和米國物語》，然後是《黑神話悟空》。可再之前呢？似乎就沒有合適的案例了。

何況，和老外褒遠大於貶的整體口碑不同，「《原神》文化輸出」在國內一直是飽受爭議的話題。如果你很早就開始關注雲堇這個角色，大概能從當時流行的表情包裡，讀到一部分玩家的戲謔態度。

講白了，還是不同群體間對「文化輸出」的觀點有明顯割裂。我們自古就是熱情好客的民族，樂於結交遠方的朋友，展示自己最好的一面。但一旦上升到「文化輸出」層面，又覺得這是官方的事情，往往只有孔子學院、戲劇表演之類才用得上，為的是體現中華民族的仁義禮智信。

可這樣一來，「文化輸出」未免就顯得太過主動——這本是個雙向接受的過程，好比你用QQ給其他人發檔，如果對面沒興趣下載，再怎麼發也是白搭。

所以倒不如想得簡單點。比如當初很多人爭論李子柒到底是不是文化輸出。我覺得評價標準很簡單——你展現的東西讓別人嚮往，當別人看到這個東西時又能聯想到你。

遊戲也是同理。它和吃飯睡覺一樣，是讓人放鬆、愉悅的東西。我們不妨回想一下自己最喜歡的遊戲，在腦海中印象最深刻的點是什麼，是細膩的劇情，獨特的玩法還是美術風格？

誠然，這些都是組成優秀作品的必要部分，可我覺得真正的答案是一種抽像的「感覺」。它可能是一聲「CN DOTA牛逼」，一聲「我們是冠軍」。

可能是一場生活在美國大西北，從惡棍到好人的救贖之旅。

亦可能是一段拋開煩惱，單純快樂的遊戲體驗，就像孩子一樣。

這是專屬於這些作品的文化烙印。曾為之著迷的人，之後無論過去多久，都能回想起當時的心情。

這所有的一切也都取材自現實，是世界各地的神話、歷史、哲學和創意模式的結合。短刀出鞘，櫻花飛舞，武士與忍者在蘆葦叢中展開最後的決戰，引發無數人對東方島國的神秘遐想——因為你知道那裡孕育了這些事物，到了春天，會有和遊戲裡一樣的櫻花飄落滿園。

可說到底，武士與忍者不過是真實存在過的兩種社會階層。前者高高在上，後者卑微狹小。就連櫻花也絕非是那麼浪漫的東西，它每次開花後結的果子，收拾起來絕對讓你血壓直升三尺。

所以我們需要流行作品幫忙。創作者擅長把自家文化的表層部分展現到淋漓盡致，讓人對其產生天然的好感，在其他場合接觸到類似的內容也更願意去瞭解。

雲堇上線後，CGTN一年前上傳的貴妃醉酒視頻新增了不少評論：「有多少人是看了雲堇的預告過來的？」

其實這就是文化輸出，它無時不刻不在發生著。

和我前年寫《原神》的文章一樣，我一直對《原神》海外玩家群體感興趣。他們中單主機玩家占比遠比國內要高，甚至不乏像我一樣的《荒野之息》死忠。為此我嘗試在推特、Reddit聯繫一些玩家，詢問願不願意聊聊有關雲堇，或中國文化相關的話題。

並非所有人都願意接受採訪，更不是所有人都能夠侃侃而談，但還是有那麼幾位頗具代表：heart17core，還是位00後學生，標準的歐美少年；zuri算得上忠實玩家，還看過一些中國電影；以及mee8Ti6Eit，他態度還算友善，但並不喜歡遊戲裡的京劇唱腔。

可能還相對年輕的原因，heart17core的成長過程中極少接觸過中國文化作品——對日本動畫和韓國pop倒還算熟。他吃美式食物、看NFL、玩電腦遊戲長大，和你想像的也許沒太大區別。

heart17core屬於對雲堇感興趣的那一撥人，但他只能算輕度玩家。在他看來，當你從小浸泡在「主流文化」中長大，其實會天然地對新鮮事物產生好感。它們一部分能在你腦海留下長期印象，可更多情況下，還是會快速遭到遺忘。

這聽起來不太有禮貌，可事實就是這樣。不過他還是對中國遊戲，以及中國文化傳播有比較樂觀的預期。「我覺得你們經歷了一個空檔期，誰都知道李小龍、成龍等演員很酷，可後來人們還是只認識這些人。好在這幾年中國手遊一直在國外挺火，儘管很多人其實分不清它們來自中國還是日本，但雲堇這樣的角色出現絕對是不錯的兆頭。」

heart17core的話傳遞出的信號不完全樂觀，我不太甘心，又聯繫到了zuri。同樣是位美國人，他對中國「更有瞭解」，說起中國功夫、中國菜、乃至舞獅都頭頭是道，還發給我一張前幾天吃過的中國菜，問我認不認識這道料理。

能買到雞爪說明確實正宗。（作者提供）

但當談論起中國遊戲，他卻聊不出太多話題，總結下來觀點也和heart17core差不多：火的遊戲已經不少，但能明顯看出是中國創作的，其實不是太多。

因此他非常欣賞雲堇這個角色。稱儘管自己不太能理解她在唱什麼，但確實能從曲調中聽出一種「高雅」的感覺，對年輕人接受東方文化大有裨益。

唯一有些遺憾的是，由於《原神》是一款重PVE的遊戲，而且根據地區劃分服務器，他並沒有什麼機會接觸到中國玩家，只聽說他們「既有錢又能肝」，很多時候會統治一款遊戲。

最後的mee8Ti6Eit則是個「實誠」的傢夥。他坦言自己不會對遊戲裡附加的文化感興趣，相反所謂的文化都應該是為作品服務的。

他覺得這是種普遍現象，沒必要遮遮掩掩，如同在論壇裡說的：「其實沒多少西方人喜歡聽歌劇，也沒多少中國人喜歡聽京劇。它們確實有文化價值，但可能更適合進博物館。」

但他也相信，即使再小眾的文化，也能成為一部分人的情感寄託。也許有人把自己對東方世界的嚮往寄託在雲堇這類角色上，她們的存在絕對是有價值的。

我在整個聊天的過程中，的確感受到了些許無奈。誠然多數老外對雲堇和京劇文化都表現出好感，可若真想深入地聊兩句，又極少有人能接過話茬。

換句話說，雲堇能引起如此廣泛的關注，反而是因為很多玩家尚且對她背後的文化一無所知。

凡事都有第一步，只是我們跨出這第一步的時間點，比預期想像得要晚一些。可它仍是件好事，至少邁出去了，才會有新的道路開闢。

說到底，指望任何單一作品去抗「文化輸出」大旗都是不現實的。別說《原神》，哪怕把四大名著湊一塊，也不過是整片森林裡相對顯眼的大樹罷了。

像我們談起日本，哪怕只玩過《隻狼》的人，也不會說那裡只有櫻花、神道教、武士和忍者，還有馬裏奧、黑澤明、灌籃高手、川端康成、JK少女乃至電車之狼。無數或高雅或低俗的作品編織出一張牢不可破的大網，才能體現一個民族的文化色彩。

舉個簡單例子，說《火影忍者》能夠輸出日本文化沒啥問題，可反過來問日本文化是不是靠《火影忍者》對外輸出，就變得滑稽可笑起來。

火影後期變身高達大戰，可誰在乎它是不是「文化輸出」呢？

可《原神》的輿論氛圍有些獨特，同時被正反兩派頂到所謂「文化輸出」的風口浪尖。反方用大量的哏圖和陰陽怪氣的文字進行嘲諷，正方也難免有些「上綱上線」，啥都要扯一句文化輸出，好像無論喜歡或討厭《原神》都是光榮正確的事情。

總把遊戲想的太過嚴肅，有時會錯過真正精彩的內容。圍繞《原神》的撕逼持續了這麼久，從黑暗降臨到國產遊戲黎明，又到現在所謂的文化輸出，戰場換了一個又一個，戾氣越來越重，卻鮮少討論遊戲設計本身。

明明是部好的國產遊戲，唯獨在國內缺少良好的討論氛圍，也是件怪可惜的事情。

（真新鎮小茂）

（本文來源：BB姬公眾號，原題：「都在說《原神》搞文化輸出，具體都輸出了啥？」）

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