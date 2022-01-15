少子化，在台灣已談了二十多年，執政者場面話說太多，而實際作為太少，日前內政部公布去（2021）年出生人數降至15.3萬，幾乎是2000年的一半，談了多年的少子化危機，長達二十年可以讓我們扭轉，結果竟如此，未來的歷史將會如此記載：「這是2000年之後，歷任總統最嚴重的失誤。」

一般經濟問題，可以透過調整結構，或者循振興措施加以改善，這樣的改善大多可以立竿見影，例如政府發放五倍券，馬上就可以提振低迷的商業景氣，政府歡迎台商回台循利息補貼，投資隨後絡繹於途。然而，人口問題就沒有那麼簡單了，少子化有「螺旋的下滑效果」，若一開始不加以扭轉，隨後連上帝都救不了。

這原因很簡單，自2000年以來少子化世代的小孩，如今已次第進入20歲了，他們的人數少，日後進入適婚年齡的人口也必然不多，在這樣的情況下，即或結婚率不變，生育率不變，每年所出生的小孩也會逐年下滑，於是少子化世代2.0的人數更少，如此又過二十年，出生的人口又更少，如此螺旋循環個二、三十年，進入了少子化世代3.0、4.0，少到每年可能只出生5萬人，在這樣的情況下，政府再怎麼努力，恐怕也無力回天了。

事實上，國發會也算有先見之明，2020年的人口推估裡，於低推估一欄已料到2021年會跌到15.7萬，雖然比實際數略高，但已相當接近了，國發會這份報告一直推估到2070年，在「螺旋式下滑」的效果影響下，估計2061年出生數就跌破6萬，2068年就會跌破5萬。

這說明，人口問題只要一陷入「螺旋式下滑」，就積重難返了，國發會這份人口推估雖然描繪了這個螺旋下滑的現象，但還是樂觀了點，因為這份推估假設未來我國的生育率可以年年達到0.9，事實上，去年應該已降至0.9了。

隨著晚婚，不婚日趨普遍，生育率勢必再探底，如此一年出生人數降至5萬，毋須等40年後才出現，有可能30年後就會發生。

政府早在二十多年前看出少子化危機，多年來場面話說得驚天動地，什麼國安問題，什麼國家一起養，但盡在言辭中作文，在小事上盤算，渾然不知出生人口螺旋式下滑已年甚一年。十多年來政府就只會在生育津貼、育兒津貼、托育補助每月區區幾千塊的小錢裡計較，如此大的國安問題盡糾結在一、兩千元的小事，其失敗是必然的，從去年出生人數創下新低即可明白，政府主事者也該醒一醒了。

看看昔日的歐洲，多數國家也曾歷經少子化，然而他們的回應是把小孩視為國家資產，相關福利適用至18歲，他們沒有在言辭上作文章，說什麼少子化是國安問題、要國家一起養，卻以最嚴肅的態度來因應少子化，如今法國生育率達到2.0，德國也達1.6，英國1.8，其餘歐洲國家也在1.5上下，我們已然是望塵莫及。

十多年前賦改會召開期間，經建會曾建議給予每位新生兒18年（0～18歲）長期賦稅抵減，並採累進優惠制，讓生育到第三個小孩的家庭享有更大的所得稅抵減幅度，惟政府憂心財政不足以因應，瞻前顧後，並未採納此一建言，以致錯失時機，此一建言也就不了了之。

隨後蔡政府上台的少子化政策、補助、津貼依舊圍繞在六歲之前，津貼雖有提高，然以滴水之利欲治大旱之年，自然是不可能成功的，去年出生人數如此之低，已是當頭棒喝。

1970年代台灣財政不寬裕，但為完成十大建設，也只好派出財政部長李國鼎遠赴沙烏地阿拉伯借錢，當年行政院長蔣經國講了一句名言：「今天不做，明天就會後悔。」因此，不會推諉財政困難，總想盡辦法加以克服，也正是這樣的決心才讓十大建設如期完成，從而帶動1980年代台灣經濟的繁榮。

今天少子化問題，與當年台灣缺乏基礎建設的情況相似，但政府因應的態度卻有天壤之別，蔣經國雖沒有說缺乏基礎建設是「國安問題」，但卻強調：「這是誘導我們經濟升級的必經里程，也是增強我們國家力量的重要階梯，政府將以只許成功，不許失敗的魄力與作為限期完成這重要的施政。」遺憾的是，自2000年以來歷任總統因應少子化的作為，完全聞不出這個味道，以致政策延宕已達二十年之久。

我們要提醒執政當局，解決少子化的重要，如同當年十大建設的必要，沒有十大建設就沒有隨後繁榮的台灣，同樣的，少子化問題不儘速以大魄力、大政策規劃解決，十年、二十年後台灣的蕭條，也是在劫難逃。

我們借用一下蔣經國的談話：「解決少子化，今天不做，明天就會後悔。」盼望蔡總統了解少子化螺旋式下滑的嚴重性，已沒有時間延宕了，一旦因應少子化的政策失敗了，那麼等待台灣的，就是一片黑暗的深淵。