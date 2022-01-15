以「台灣獨立建國」為終身職志，並出任自由台灣黨創黨黨主席的台大榮譽教授蔡丁貴，日昨於其臉書PO文表示：「原本預訂1/7搭機返台，所以上網預約1/5前往免費的公共PCR 採檢，採檢的方式是自己拿出採檢包內的棉籤，自己在兩邊鼻孔採樣」；「1/7早上等不到PCR 的報告，費了九牛二虎之力，趕到機場旁邊的私人診所設置收費的PCR 採檢站，此次有工作人員在兩邊鼻孔採樣」；「1/9抵達桃園機場。出關後離開機場前被要求進行唾液PCR 採檢。1/11被通知確診」；「在醫院採檢過程的難受（因為棉籤深入鼻孔），與在美國兩次的PCR（自己或診所人員）從鼻孔採檢，有如天壤之別，也許，這就是我的採檢出現偽陰性的原因」。

查蔡丁貴的學術專長領域是「地下水」，顧名思義，地下水就是地面以下的水，是貯存於地面以下岩石裂縫和土壤空隙中的水。就其存在位置而言，自由含水層中「地下水」之自由水面稱為「地下水水位」。地下水水位隨雨水之補充，或地下水之抽取而上升或下降，故無「特定位置」。通常在挖井取水時，「井之深度」必須達到「最低」地下水位以下，始為「有效」出水井。

此一地下水「有效水位」的最基本常識，與PCR自行採檢、醫療院所PCR採檢所需的「有效樣本」並無二致！採檢取樣之棉籤，必須「深入鼻腔」約八公分，直抵咽喉部位以採樣黏膜組織，而非蔡丁貴所做及所述的錯誤示範——僅是「在兩邊鼻孔採樣」！這種令人啼笑皆非、大搖其頭，且或有為自己「圓謊」之嫌的托辭，豈是一個以「台灣獨立建國」為終身職志，甚且願意「為守護台灣清淨國土化身八家將（驅邪捉鬼）」的台大「榮譽」教授所當言？

蔡丁貴曾疾呼：「勇敢的台灣人站出來，擺脫國際強權壓迫，組萬人志願軍，參與國產疫苗三期臨床試驗！」結果，他於去年6月3日卻在臉書自爆，自己已經在美國打了兩劑輝瑞BNT疫苗，所以「不克參加國產疫苗三期臨床試驗」！這位言論「表裡不一」，尤如地下水「無特定位置」的台大「榮譽」教授，其自證「口惠而實不至，怨災及其身」的以身示範，能成為守護台灣清淨國土的八家將？

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