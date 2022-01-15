美國國會議員葛琳（Marjorie Taylor Greene）因五次違反社群媒體平台推特Twitter的政策而被永久封鎖， 葛琳在被通告後稱推特是「美國的敵人」， 揚言將打敗這個美國人不需要的「敵人」。

葛琳的推特帳戶擁有超過46萬名粉絲， 但她一再利用帳號發佈未經查證的錯誤消息，傳播2020年總統大選毫無根據的陰謀論企圖推翻選舉結果， 雖遭警告和短暫停用仍不悔改，尤其發帖稱口罩對兒童構成風險以及聲稱伊維菌素是 COVID-19的安全治療藥方，完全與食品和藥物管理局公佈的實情不符，所以推特出重手，將她視為拒絕往來戶。

推特封鎖葛琳的帳號有沒有涉及侵犯言論自由以及違背媒體公正原則呢? 顯然沒有， 因任何新聞媒體平台都有自己的政策規章， 葛琳既已違逆推特規定， 她根本無權抗爭， 她稱推特是「美國的敵人」， 更是無稽之談！

葛琳是一位極右翼白人至上主義者， 曾攜步槍參選，她推崇支持QAnon運動，是瘋狂的川粉，堅信川普是被派來打敗崇拜撒旦、虐待兒童的深層國家惡棍陰謀集團的彌賽亞， 她諸多離經叛道的言論早已引發公憤，連參議院共和黨領袖麥康奈爾都斥之為共和黨毒瘤， 葛琳在國會已嚴重摧毀民主精神與價值。

葛琳荒誕不經的言論包括911恐怖襲擊是虛假不實事件、Sandy Hook小學槍擊案是政府導演的假旗行動、加州大火是猶太裔民主黨人在外太空利用激光發射器燃燒的陰謀、小甘迺迪墜機失事是柯林頓夫婦謀殺的……，她更販賣種族主義、反猶太主義和反穆斯林言論，真是令人汗顏。

由於葛琳曾公然支持處決眾議院議長佩洛西和FBI特工，所以至少有50名國會議員簽署要求嚴懲罷免她，儘管美國憲法賦予參眾兩院廣泛的自由懲罰議員，但需三分之二的投票才能通過， 而且幾個世紀以來，驅逐國會議員極為罕見，在共和黨議員庇護下， 罷免葛琳似乎不可能，葛琳並揚言，如果共和黨人屈服民主黨，把她驅趕出去，她的支持者就會打開國會大門追殺每一個共和黨人，一個都不剩， 葛琳發出如此恐嚇言論， 但共和黨精英與建制派竟拿她沒辦法， 看來國會將永無寧日了！

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