根據民調顯示，有6成民眾對於兩岸開戰一點也不擔心，認為美國一定會出兵保護台灣。

透過政府的大內宣，過半台灣人相信美軍能救台，才會抱以樂觀的態度。來看看最近一期美國戰爭學院期刊《戰爭要素》的文章，兩名美國軍事智庫於文章中提出，美國與台灣應該採取「焦土政策」，以半導體產業作為籌碼，如果中國入侵，就摧毀全球半導體龍頭｢台積電｣以為威脅。

瞧！這不凸顯出美國某些特定人士的想法？或許美國有意阻擋大陸入侵台灣，但開戰會讓美國與台灣陷入不必要的風險。也就是說，美國實際上不會出兵，台灣為求自保，可以不必通過軍事武力，只需在半導體產業中設置自毀機制，你攻擊我，大家都得不到便宜，也就可以避免了戰爭。

不曉得這兩位｢軍事專家｣到底了不了解中國，習近平要的就僅僅是台積電？兩岸統一是中國人終極目標，這兩個二百五智庫竟然天真到以為是在玩家家酒，還說美國可以為台灣高科技人才提供庇護，迅速撤離。

其實處心積慮想拿到台積電的不就是美國嗎？否則上次也不會叫台積電交出商業機密。台灣人，還在做你的春秋大夢？開戰後被接走的是台積電高層，不是你我。

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