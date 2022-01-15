桃機疫情擴散，讓國人追加第3劑意願增加，中央重啟1922公費疫苗預約平台，蔡英文總統與賴清德副總統，這回沒等到上平台預約，就先到台大醫院打好第3劑高端疫苗，還誇稱注射技術非常厲害、沒什麼感覺，再次成為高端疫苗總統級的業務員。

蔡英文去年9月30日才打第2劑高端疫苗，照理沒這麼快輪到，但桃機事件讓本土疫情復燃，也讓第3劑疫苗間隔由5個月縮短成3個月，蔡、賴日前在臉書表示，中央已縮短為12周，他們都會盡快打第3劑，呼籲全國人民趕快打第3劑，保護自己也保護他人。

蔡、賴在臉書賣關子，沒說是否繼續打高端疫苗，畢竟高端目前僅7國認證可入境，兩人若要到美、日等大國，恐怕要靠外交泡泡，所以高端第1劑打了78萬人，第2劑只來了70多萬人，政府打包票買了500萬劑，如今部分只能送別國做外交，以免浪費。

這回打第3劑，專家拿出國外第3劑實證研究，提出各式混打反應，指揮中心要已打滿2劑AZ族混打莫德納等其他疫苗，也包括沒有實驗數據的高端，就被質疑是替剩餘的高端疫苗找出路，只是從高端1、2劑的施打數據，想要藉第3劑在效期消化完畢，幾乎是不可能的任務。

面對疫苗採購政策失誤，讓蔡政府必須藉由各種方法來鼓勵民眾打國產疫苗，蔡、賴也3度用自己的身體替高端疫苗做見證，但高端疫苗遭質疑的問題不僅在缺乏實證數據，還有衍生出股票異常交易的炒股、內線交易疑慮。

新竹地檢署已對另支未過關的國產疫苗聯亞藥內線交易案收網；而對高端疫苗疑涉違反《證交法》分案半年多的士林地檢署，可要加把勁了。