新冠疫情在英國早期「佛系防疫」失敗後，世界就由堅決要清零的鷹派掌舵。但在Delta與Omicrom在極高疫苗覆蓋率之下橫空出世後，重重的賞了鷹派一記耳光，現在幾乎全世界各國都或多或少的在執行「不清零」政策。台灣曾經自誇為防疫鷹派急先鋒，碰到了與自己完全相左的潮流時，一時無所適從，走起路來非常「學步邯鄲」。

英國的失敗在於理想很豐滿，但現實很骨感。最初的理念是要放輕症、抓重症，要將有限的醫療資源留給重症，這當然正確。可是執行起來卻失控，連重症也因為病例太多而醫療崩潰。如果當初能守住醫療這條防線，英國的「佛系防疫」就能寫進教科書了。

台灣醫療量能不錯，檢驗量能因為誤認防護至上而不願意積極建構。所以台灣自新冠防疫戰之初就不自覺的走向「打左燈，向右轉」的迷糊仗。指揮中心口中喊殺陣天，實際根本不讓普篩，連在醫院要篩個上呼吸道感染都不讓，只准篩肺炎。這不就符合與病毒共存的最高指導原則「重症下重手、輕症下輕手、無症狀不出手」嘛！所以台灣的指揮中心才是「與病毒共存」的世界急先鋒，2020年初就已經不管輕症了。

台灣要裝模作樣的原因，當然是政治。想以防疫成績進世衛組織，也想造神某人更上層樓。這種精神分裂式的作法，在Omicron來了後，被打回原形。Omicron是免疫逃脫的變種，在既有疫苗及感染恢復者中依然逃脫感染。既有的免疫基礎架構仍在，重症及死亡率會被大量壓低。這就好比流感大流行第一年稱為新型流感，第二、三年就叫做季節性流感的原因。Omicron此時也該是被稱為「季節性冠狀病毒」的時候了。

季節性流感的政策就是最典型的不清零「與病毒共存」。在季流，輕症不是法定傳染病，不須通報，不須隔離，只需做好個人防護。重症才是法傳，必須通報，必須住院治療。碰到了流感在人口密集機構感染爆發時，仍然依標準傳染防治手法執行撲滅。這一套行之有年的台式作法，最能體現「重症下重手、輕症下輕手、無症狀不出手」的與病毒共存原則分級出手原則。

在有80%疫苗覆蓋的台灣，感染Omicron已經極少重症，也可免除無疫苗感染下的長期免疫後遺症，非常適合執行台式與病毒共存的法則，這才是台灣的驕傲。在理念上承認「與病毒共存」的不清零觀念，對出現的感染爆發仍要用最標準的「動詞清零」，執行阻擋病毒入侵與擴散的動作。

指揮中心這種名詞不清零，只有動詞清零的理念，不能默默悶頭進行。地方政府在執行防疫業務時，沒有中央的權謀，常會揣摩上意，做出過度防疫作為，對百姓生活或社會經濟都有不利的影響。是到了中央必須明白說清楚台灣要如何與病毒共存的作法，才不會中央地方不同調。除非，中央另有想法，想要利用中央地方不同調來謀取政治紅利。在這個連防疫都充滿政治的地方，中央縱容扞格發生也不是不可能。（作者為中華民國防疫學會理事長）