美俄針對烏克蘭危機10日在瑞士日內瓦展開8小時的談判，俄羅斯副外長雷雅布可夫漫天要價，美國副國務卿雪蔓則就地還錢，各有立場，也各有堅持，沒有任何突破。12日開始，還有俄羅斯代表與北約（NATO）及歐洲安全合作組織（OSCE）理事會代表的兩場會談，若不能獲致協議，恐怕不易善了。

雷雅布可夫表示，俄羅斯無意攻打烏克蘭，美國為首西方國家大可不必擔心緊張情勢升高，但他強調克里姆林宮對於安全保證清單的條件將寸步不讓。雪蔓則說美國迄未看到烏克蘭情勢有任何緩解的跡象。她並表示，在烏克蘭情勢緩解之前，不可能有真正的外交談判。

俄羅斯總統普丁去年12月初向美國與北約提出一份安全保證清單，要求美國與北約盟國不可接受烏克蘭與東歐國家成為北約新成員；不可在烏克蘭與東歐建立新的軍事基地；不可在烏克蘭與東歐國家部署核導彈與擴大影響力。

在8小時的談判中，可以看出雪蔓獲得的授權較雷雅布可夫為大。雪蔓提議美國願意減少甚至移除部署在烏克蘭境內的導彈，作為俄羅斯從俄烏邊境撤軍的交換條件。但是，雷雅布可夫仍堅持安全保證清單的三大條件缺一不可。俄羅斯固然是獅子開大口，美國也不是省油的燈。雷雅布可夫要求美國同意北約不東擴，雪蔓則堅稱這是美國為首北約盟國與其他國家之間的事。

在美俄談判期間，瑞典、芬蘭政府公開宣稱，他們是否加入北約是主權國家的自由選擇，不容他國置喙。顯然，俄羅斯的蠻橫已經引起歐洲原先未參加北約國家的不滿甚至公憤。倘若莫斯科繼續霸道，不無可能造成愈來愈多的歐洲國家選擇加入北約。畢竟，俄羅斯不是冷戰時期威風八面的蘇聯，加上又有美國與北約撐腰，普丁可能要好好打一下算盤。

透過密集的溝通，美國為首西方國家決定不接受俄羅斯所提北約不得接受新成員國的決議草案。他們認為，一旦此例一開，後患無窮，因為莫斯科下次就會提出更多要求，讓某些成員國成為「次等成員國」，僅能受到北約不完全的保護。

眼見中國外交部長王毅對美國提出「改正錯誤清單」與「重大問題清單」奏效，俄羅斯外交部也有樣學樣藉升高烏克蘭危機提出「安全保證清單」勒索美國。殊不知，美國接受中國提出的要求，一則是因為美中兩國間存在著「複雜的互賴關係」，二則中國才是美國真正的對手。然而，俄羅斯與美國的貿易額卻微不足道，加上北約是一個擁有30個國家的龐大聯盟，俄羅斯想要脅迫，恐怕是找錯對象。

這次俄羅斯勒索不成，卻為美國為首北約盟國反將一軍。不過，美俄談判並未破局，只是暫時陷入僵局。未來莫斯科可能會要求打延長賽，繼續針對烏克蘭問題重啟談判，或是不排除在古巴或委內瑞拉駐軍另闢戰場。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）