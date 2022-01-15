蔡英文總統對時局充滿樂觀，經常誇耀經濟多好、國際情勢多有利，但庶民的體會卻完全不是那一回事。也許她和一些掌握政治、經濟權力的人生活優渥，和庶民的日子沒有交集，難以理解庶民之苦。

執政成績單館長也失望

人力公司去年11月公布企業年終和新年度景氣調查，只有4成企業預期今年調薪，幅度僅3.1%，創8年來次低。主計總處公布去年消費物價上漲2%，高頻率消費物價更超過5%，收入不動但支出增加，民眾經常性購買力不升反降；軍公教即使調薪4%，對基層公務員而言還是不夠。庶民之苦，蔡政府看得到嗎？

其次，上月底台灣民意基金會民調顯示，近7成民眾認為2021年台灣整體經濟不是變壞，就是和前一年一樣沒有改變。更有8成3認為，一年來個人經濟狀況不是變壞就是沒變。蔡政府極力宣傳經濟表現出色，成長率超過6%，但卻和民眾主觀感受落差頗大。「館長」陳之漢在直播中指出：經濟數據看似成長，但大多都利於財團，人民無感，是一張「偏向財團」的執政成績單。連非財經專業、力挺綠營的「館長」，都看出蔡政府的施政問題，庶民之苦，蔡政府看不到嗎？

對岸的調查顯示，去年大陸大學畢業生起薪月薪約新台幣2.5萬元，碩士則為4.35萬元；大畢生和台灣相比只少了3000多元，碩士則超過台灣達1萬元。若考慮物價差異，連大陸的大畢生起薪，實質上也已超過台灣。兩岸相比，台灣僅有的經濟優勢也沒了，民眾心理實在難以調適。庶民之苦，蔡政府看得到嗎？

看看我們的社會：這兩個月的媒體報導中，盡是怵目驚心的酒駕撞死人新聞；連人民保母的警察，也頻頻酒駕甚至肇事，可見對酒駕的教育和刑罰都出了問題。但對酒駕加重刑責的立法，進度卻無比緩慢，連「館長」也抱怨官員只會「震怒」回應，肇事者老因「可以教化」而得到輕判，漠視受害家屬感受；民進黨對修法提高刑責延宕無為，大嘆「挺不下去」。若連挺綠「館長」都感到失望，一般庶民同胞面對酒駕威脅生命的風險，所產生的恐懼和無力感，蔡政府感受得到嗎？

不滿陸但也不願上戰場

不只酒駕的用路威脅，一般百姓開車，也頻頻因按了聲喇叭或車速被嫌，就遭到身家性命威脅。11月中旬，新北汐止的「棒棒哥大戰辣椒水」短片在網路上瘋傳，林姓駕駛不滿陳姓機車騎士車速過慢擋住動線，超前攔車並持木棒揮舞逞凶，反遭陳男「辣椒水射滿臉」，當場失去戰鬥能力。非理性民眾到處都有，隱形炸彈潛藏社會各處，開一趟高速公路都要戰戰兢兢，深怕得罪前後大爺，遭到攔車或取命。出門有警車開道、護衛隨身的蔡總統，您能體會庶民之苦嗎？

公投「禁萊豬」未過，日本「核食」眼看即將開放進口，民眾又要為有安全風險的食品擔心受怕。疫情升溫，日前北市民追加第3劑，卻因劑量配額不足，不到3小時便告額滿。疫情已長達兩年，衛福部疫苗採購和分配管理，還是第三世界水準，讓飽受疫情威脅的百姓如驚弓之鳥，三不五時就被迫排長隊買口罩或耗時搶疫苗。庶民之苦，蔡政府可曾感同身受？

「重啟核四」公投未過，能源政策將往燃氣、燃煤和再生能源邁進，但立法院預算中心依據經濟部的數據指出，2025年再生能源發電占比僅15%，屆時必然增加燃煤，要人民用肺發電，若提高天然氣發電比，則電價勢必大漲，無論空氣品質惡化或電價上漲，對營營擾擾求生存的庶民而言，都非常不利。

2021年12月台灣民意基金會公布民調，滿意蔡政府處理兩岸關係的人一年來銳減11.6%，兩岸政策暗藏危機。在「武統」風險升高下，空軍戰機卻失事頻傳，令人擔心台灣自我防衛能力。

日前《遠見》雜誌民調，過半台灣民眾對中共印象變差，但過半民眾不願上戰場，又以20至29歲年輕人超過7成最高。年輕人有這種心態，蔡政府卻頻頻挑戰對岸底線，您可了解庶民擔心受怕的心情嗎？