民進黨在成功護航萊豬之後，下一個目標果然是核食。但要推翻2018年「禁止核食」的公投決議，民進黨應該是要重新推動「開放核食」公投，否則如同以間接民意否定直接民意，比希特勒還不如。

2018年，台灣民意藉由公民投票，決議禁止福島核食進口；固然公投的法律效力只有兩年，但這應該是指兩年後可以再提出立場相反的後公投來摧翻前公投，而非代議士直接抵觸人民意志。

民進黨想開放核食，fine，行政院可不經連署直接提出公民投票案，或者嫌2023年公投日太遠，民進黨可以用「防衛性公投」，在最短時間內進行核食公投。

再退一萬步，或者民進黨解散立法院重新改選，以「開放核食」作為共同政見，若還能維持國會多數，那麼要開放核食，真的誰都沒有話說。而現在的情況卻是，最新的公投決議禁止核食，民進黨卻像隻偷偷摸摸的老鼠，不敢接受選民檢驗，而要以間接民意去否定直接民意。

希特勒搞獨裁好歹還經過公投程序，民進黨說難聽一點，比希特勒還不如。

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