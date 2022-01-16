我去過大陸後，有一次到唐院長公館拜見，報告一些參訪心得，唐院長聽得入神。聽完後他說，要我回中科院對院內同仁作一次公開報告。另外說，他是行政院閣員（部長）以上黨員小組的成員，也要我前往作一報告。中科院部分，院長已是劉曙晞先生（美海軍研究院電機博士，海軍二級上將），是安排了一次回院報告，劉也親自出席，但僅是一個中午的飯局，僅全院十多位一級單位以上主官參加。大多數是老朋友，吃飯喝酒都來不及，報告啥？我說，沒辦法，就拿些人民幣給大家看，再答覆些問題了結。

行政院部分，小組會一直沒開成，大概是蔣經國過世以後，這小組會也無形中停止了。倒是宋大偉兄（宋長志將軍公子），聽說有這報告一事，特電話我要一份書面資料，給宋長志老部長一閱雲。當時我並沒有書寫一份書面文件，大致的綱要是有的。這些年來，不論世局或兩岸情勢如何變化，我認為大綱還是差不多：

一、兩岸的根本不同，在1949後的30年，毛澤東領導的共產黨，是真的搞共產主義，也就是公有制。公有到什麼程度呢？不只土地房產，公司行號，甚至連小商店、攤販、理髮等一切行業，全部公有化，公有化到全部經濟活動的97%。還有3%是什麼？是修鞋補鍋類活動，也正規畫要公有化，專家們正論證研究之中。

二、公有化就形成了徹底的集體化。故大陸凡是要集體化去幹的活動，如軍事，運動，公共工程等等，無不優越動人，會令人血脈賁張。但個人的活動與思想，不僅受到限制，甚至埋沒。故在公有化而集體化的情況下，少有所謂個人自由的空間。這正如一個球隊，要準備參加世界大賽，當然要嚴格集訓，生活行為皆受約束，那能讓個人瀟灑起來。龍應台女士等，當然要抱怨沒有什麼個人的尊嚴了。

三、以上集公有制大成的是人民公社的建立，但人民公社能成功建立嗎？答案是真的在全國建立了，但不久又不見了。不見的原因，並不是國民黨反動派等反革命份子，把人民公社消滅，而正是那些積極的革命份子，把人民公社搞到無以為繼。才有鄧小平先生等一大批黨員，明白過來，反過頭來搞改革開放大業，所謂撥亂反正者是也。

四、科技人員一般都瞭解何謂物理意義，何謂數學意義。如力學的牛頓第二定律f=ma，和電學中V=IR，前者代表力和質量及加速度的關係，後者代表電壓和電流及電阻的關係，這兩個方程式的物理意義，是不同的。但這兩個數學方程式，都是左邊的變數，是右邊兩變數的乘積。故可以說，f=ma 和V=IR有相同的數學意義。

這一點，正是科技應用上能夠摹擬設計運用的根本原理。故科技人是會跟著數學走的人，把不易處理的力學系統或任何其他複雜系統，使表面上不同的意義，但用數學方法轉為電學系統後，放在電子計算機中處理，雖有不同的說法和意義，也可相互溝通融和起來。若把這數學意義相同的概念用來看人世間的事，包含政治上的事，實未嘗不可。

自1949年之後共黨在大陸的統治，毛澤東先生沒有騙人，確實是要實行100%的公有制，人民公社的全國推行，是為明證。人民公社無以為繼了，鄧小平先生帶頭來個改革開放，幾十年下來，大陸上許多人民都擁有了私有財產，國家也掌握著許多獨占性事業，公共建設大致上也依照孫中山的實業計畫進行甚至進行得更好。

總之，1979年改革開放以後，中共在大陸所作所為，和1949年以後國民政府在台灣的所作所為，太過相像到以致可以說，其數學意義幾乎相同了。數學意義相同了，力學和電學互相爭論並沒多少意義，應在數學意義相同的情況下，相互為用才是正途。

在數學意義相同的情況下，請問中國特色的社會主義，和蔣經國所主張的三民主義統一中國中的三民主義，差別何在？問題出在，台灣許多政治人物，都是政治、法律出身者多，無論執政的或在野的皆如此。學政治或法律的人，優點是能堅守主張或法律條文，但其缺點也正是堅守主張與法律。故太多的政治人或法律人，似乎都欠缺對所謂數學意義相同的認知，即或有此認知，但又過於在乎自己名位的維持。數學意義相同是行為真正可以和協的基本，也正是小百姓們實質生活之所在。搞政治的人努力不去求同，而要誇張其異，難道要驅駛老百姓再上戰場，殺個高下？

以上是我這多少年來對兩岸情況的大致觀察。我是軍人反而更反對戰爭。我認清中國近代問題的根源，在使中國行之已數千年之久，而根深蒂固的農業社會，在歐西商業社會的薰染競爭下，要努力蛻變為商業社會。自1839年鴉片戰爭後社會開始蛻變至今，已歷時近180年。其中經歷了辦洋務，廢科舉，建民國，平軍閥，抗日寇，爭公私（國共相爭）等階段，其中每一階段，都是中華民族歷史中重要章節。

現香港、澳門兩地都已完全商業化，台灣的農民約在8%以下，大陸的農民也在50%以下並仍在減少中。故中國社會的轉型，即由農業社會蛻變為商業社會，亦即農業人口減少而從商人口增加，大致上已快完工了。

兩岸三地應如何協力，把中華的商業社會，如何結合優良的農業社會傳統，塑造新的中華文明，將是中國人對世界人類文明可有且應有的貢獻。發揮或創造貢獻，佳安村得地利人和之便，在這時代的大潮流中，是的，佳安村不會缺席。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員，本文為龍潭區佳安里里長羅濟巧訪談朱偉岳之紀錄）

【本系列完，朱偉岳專欄每周日刊出】