西元前5世紀，希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）記錄了摧毀整個希臘世界的「伯羅奔尼撒戰爭」，他將戰爭的原因總結為「雅典的崛起，以及斯巴達揮之不去的恐懼，使得戰爭不可避免。」哈佛大學前政府學院院長格雷厄姆‧艾利森在其《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱？》一書中，列舉了過去500年中，崛起的強權挑戰既有統治強權共16起，其中12起爆發了戰爭，提出「修昔底德陷阱」這一概念，用來描述當前的美中競爭關係。

2018年川普對中國發起關稅懲罰戰後，一場不帶硝煙的不流血戰爭已經展開，美中已進入「修昔底德陷阱」。由於兩國都具備橫越太平洋的核威懾能力，應會盡其可能避免正面武裝衝突，但雙方在南海和台海採取的軍事邊緣策略卻愈來愈頻繁，美蘇冷戰時期的代理人戰爭值得我們警惕。

回顧冷戰時期的兩場代理人戰爭，美國介入的越戰，最後是越共全面赤化越南；前蘇聯入侵阿富汗，最後導致蘇聯解體，阿富汗至今戰亂頻傳。越南和阿富汗人民並沒有因此獲得自由民主和人權，只是淪為美蘇強權各自消耗對方國力的犧牲品。

冷戰時期，美蘇在中亞爭奪勢力範圍。1979年12月，因與前蘇聯接壤的阿富汗發生政變內訌，蘇聯十萬大軍入侵阿富汗，將親美的阿明擊斃，扶持卡爾邁勒親蘇政權。原擬速戰速決的蘇聯，卻遭受阿富汗游擊隊激烈的抵抗，美國中情局向阿富汗反抗組織提供大量的先進武器，阿富汗戰場成為新式武器的試驗場。蘇聯重蹈美國介入越戰的覆轍，深陷阿富汗達9年之久，雙方皆死傷慘重，數百萬阿富汗人淪為難民。

1981年，雷根當選美國總統，指稱蘇聯為「邪惡的帝國」，決心以實力對抗蘇聯。在軍事方面，雷根主要舉措是增加國防預算，提出他稱為「星球大戰」的計劃，建立外太空反飛彈防禦網，目的為摧毀蘇聯對美國揚言的「互相毀滅」威脅，蘇聯因此被迫與美國展開軍備競賽，最後成為拖垮蘇聯經濟的原因之一。

在經濟方面，雷根採用下列策略讓蘇聯經濟全面崩潰：由於蘇聯經濟發展過分依賴石油和天然氣出口，美國要求沙烏地阿拉伯配合大幅提高石油產量，讓油價暴跌67%，同時要求歐洲盟國切斷蘇聯的天然氣出口渠道，讓蘇聯的石油美元外匯收入大縮水，1985年美國與日本等5個工業國簽訂廣場協議後，美元又大幅貶值，導致蘇聯財政收入連用來進口必需的糧食也不夠，更不用說維續龐大的軍備開銷，前蘇聯因而被迫在退出阿富汗戰場兩年後解體。

冷戰結束後，美國成為世界上唯一的超級強權，雷根也因此成為美國歷史上最偉大總統之一。值得注意的是，川普似乎已經採取雷根解體蘇聯的策略來對付中國的崛起。除在經濟上發起貿易戰外，美國副總統彭斯於2018年10月4日在保守派智庫哈德遜研究所發表演說指出：「川普總統簽署法律，讓我們的國防經費有了雷根總統時代以來最大的增長……。我們對武裝部隊的投資前所未有，這包括啟動建立美國太空軍力的進程，以確保我們在太空的主宰地位能持續下去。」面對新冷戰，川普開啟了冷戰時代雷根的工具箱，他眼中的前蘇聯是現在正在崛起的中國，那誰是他心目中的阿富汗？

【未完待續】