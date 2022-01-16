除了《黑客帝國：矩陣重啟》（台譯《駭客任務：復活》）之外，1月14號還有一部耿軍導演的《東北虎》在大陸上映，馬麗和章宇主演。

《東北虎》是耿軍導演首部在大陸正式公映的長片，採用了一個商業片的主演陣容，但他合作多年的御用演員張志勇、徐剛、張迅、袁利國、薛寶鶴，也都沒落下。

在此之前，除了2021上海國際電影節之外，2021年9月在台北舉行的兩岸影展之大陸電影展上，台灣觀眾也先睹為快了《東北虎》，《東北虎》是這次影展五部大陸全新劇情片中的一部。

耿軍導演還以「雲座談」的形式，與台灣金牌監製葉如芬、導演張榮吉、影評人李光爵（筆名膝關節）連線交流「後疫情時代兩岸電影新趨勢」。

耿軍也非常期待疫情結束後，可以再次去台灣，在電影放映結束後，能去西門町站著吃一碗阿宗麵線。

耿軍之所以對台灣如此熟悉，是因為台灣是他的福地。他之前好幾部作品，都和台灣有緣。早在2014年的時候，他的《錘子鐮刀都休息》就在台灣獲得最佳創作短片獎。

2017年，耿軍的長片《輕鬆+愉快》更是在台灣入圍了包括最佳劇情片、導演、攝影、原創歌曲在內的四個電影獎項。

這是當年耿軍和劇組在紅毯，沒錯，他旁邊的確是「搖滾圈第一美妝博主」梁龍，他為《輕鬆+愉快》創作了歌曲《搖籃曲》。

更幸運的是，《輕鬆+愉快》還抽籤抽中了2018年在台上映的十部大陸電影之一，並於2018年2月在台灣上映。這部荒誕喜劇至今未在大陸正式公映。

1月14日大陸還將上映一部囤積已久的電影《紋身》，這部電影早在2017年就已經拍攝完成了，這是當時的開機典禮。

當時趙文卓開始主攻網路電影市場，黃飛鴻系列的網路電影還蠻成功的。

這部《紋身》在第二年讓趙文卓拿到了澳門國際電影節的金蓮花優秀男演員獎，這個電影節不知道是什麼評選標準，反正陳建斌和王力宏分享了那次的影帝。

趙文卓第一次當導演的電影《反擊》，在2021年2月也是直接以網路電影的方式上線播出，但惡評如潮。他現在已和很多香港老演員一樣，在網路電影那一塊，也能活得還不錯。

《紋身》能從一部所謂的「網大」，變成院線電影，很明顯和趙文卓2021年憑借《披荊斬棘的哥哥》爆紅有很大關係吧。所謂院線電影和網大，其實沒有高低貴賤之分，一切全靠市場來檢驗吧。

《紋身》中還有台灣演員范逸臣扮演重要角色。

很多人可能覺得范逸臣在《海角七號》之後就「消失」了，其實他近十年的事業重心都在大陸，但所演的影視作品都參差不齊，很多能見度太低，所以才有「消失」的感覺。

尤其是近些年，范逸臣在大陸的作品真是一茬不如一茬。2016年和影后秦海璐合作的《購物女王》，可能是多年來一直都演高分作品的影后最不願提起的一部電影吧。

2017年和當時還沒鹹魚翻身的黃奕合作的電影《識色，幸也》，全大陸票房總和還不到五十萬人民幣。

2018年的電視電影《血色星期五》，毫無水花。

2019年的《搞怪奇妙夜》，全大陸總票房11萬人民幣。

沒多久他和黃奕又演了恐怖片《碟仙》，被狂罵爛片，但票房還好，超過了5000萬人民幣。

2021年范逸臣主演台灣賽車電影《叱吒風雲》，這部電影在大陸的風評和票房都不好，只有台灣票房還尚可。

並不是所有台灣演員在大陸的境遇都是彭于晏或者趙又廷那樣的，更多的是范逸臣這種雖然很努力，也有知名度，但就是缺少運氣的演員。

自2020年以來，因為疫情和市場大環境的原因，台灣演員「回流」變成一股潮流，停滯了好幾年的范逸臣最近也加入其中。

前不久范逸臣開工，拍攝台灣迷你劇《八尺門的辯護人》，在劇中扮演遠洋漁船大副，這部劇講的是李銘順扮演的公設辯護人，為外籍勞工兇案的嫌犯進行死刑辯護的故事，不知道范逸臣還是不是扮演那個嫌犯呢？

這部劇的陣容除了李銘順、范逸臣外，還有資深女演員潘儀君，新人初孟軒、陸夏、雷嘉汭。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。