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母親的火塘

從麗江古城西北而出，過拉市海，遙見銀光皚皚的玉龍與哈巴兩座雪山，一路穿行在金沙江沿線的高山河谷之中。

10月中旬正是當地秋收與冬種之交，兩岸土地面積不大，但頗為平整，拖拉機突突作響，人影點點耕種繁忙。直到折入深山，窗外的樹影徐徐抬高，再往前十餘公里，便到了我們此行的目的地：一個僳僳族村寨，也是這次活動召集人建文的老家。

那是一個山上溪流邊的安靜院落。坐在正房的門廊下，抬頭就能望見山巒間的雲霧緩緩移動。趕上栗子和核桃成熟的時節，建文的家人準備了滿滿兩盤，口感爽脆，同行的小超說這是她吃過最好吃的。我們在院外隨意轉了一圈，就摘得幾個蘋果，汁水又足又甜。

住在城市看似什麼都可以買到，可最頂級的美味往往不需要花大錢，而是偏安一隅，等待那些願意親手耕作、或是來到產地探訪的人們——因為沒有什麼比剛收穫的食物更加鮮甜。

每到一處，我最感興趣的就是鑽進主家的廚房裡，瞭解本地的烹飪方式和原生食材。滇西北的飲食生活也在時代變遷中發生著變化。比如我曾去過的納西族，過去烹飪是在祖母房的火塘上，那是一個家的中心，是抵禦寒冷、加熱食物、驅趕蚊蟲野獸的地方，也是社交、議事、舉行各種祭祀禮儀和人生禮儀的所在。不過現在日常居家基本都改成了漢式灶，電磁爐也越來越常見。不過我總覺得原始的火烹有種難以取代的魅力。

踏進建文母親的廚房，我就驚喜地發現她仍在使用火塘，熊熊燃燒的火焰照得所有人臉龐通紅。一側的長榻上，幾個後生正坐著一邊烤火一邊聊天。我也忍不住走上去圍坐在一起。

此刻，大鐵鍋中煮沸的湯水撲撲躥著熱泡，建文的母親往裡投入一種帶根須的植物。

「這是什麼？」我好奇地問。

「車前草，」阿姨溫柔回答。

以前我曾見過老人挖它來熬藥喝，說去心火，也可以當蔬菜烹飪。但我本能有點抗拒，因為它的味道實在酸澀。後來我才知道，車前草和豐腴的肉類一起燉至軟爛，不僅澀味得以調和，也利於清熱消炎。

接下來炒豬大腸的做法也很簡單，基本沒什麼配料：鍋裡加油、干辣椒、大蒜，然後倒入切好的豬腸，熟練翻炒一陣，一道菜就出來了。炒瘦肉片也是如此，可鍋裡冒著滋滋的油香和肉香異常美妙。

「這是什麼油？」我隨意問了一句。

「核桃油，」阿姨答了一句。

我被驚得連歎奢侈，她卻覺得好笑：「都是自己家裡的，自己種，自己吃。」山區沒有太多其他油料作物，核桃樹卻種了不少，因而外面稀罕的東西，在這裡卻是尋常。

建文的母親在火塘邊準備晚餐。（攝影：伍嬌）

我注意到炒好的菜，並沒有裝盤上桌，放去哪兒了呢？原來阿姨迅速把它倒入圓圓的小鐵鍋，蓋上蓋子，繼續放回火塘。如此不多消耗能源又能持續保溫的方式，是人和火塘共生的智慧。仔細看火塘邊上已經放了七八個這樣的鐵鍋，回想她剛說：「這幾天最忙，要收莊稼，要收割餵牛的草，然後還要去撒一點小春的蠶豆。」可是還是為我們準備了這麼多。

終於當所有菜擺滿飯桌，我提起筷子，基本上每吃一道菜都會發出驚呼。

火塘邊的這桌晚餐，看起來很普通，吃起來很上頭。（攝影：小超）

肉片入口的感覺出奇的柔軟嫩滑，一咬就在嘴裡化開，可我很清楚知道裡面沒有加芡粉，更別談嫩肉粉；豬腸的肥油被激發出來後，既有嚼勁又有一種越吃越誘人的干香；各種野生菌子煮在一鍋，什麼不添加就異常鮮美；四季角斜切成小段炒來也是又入味又清甜；銅鍋土雞肉香軟；還有讓人連喝幾碗的青菜湯。

這是我這幾個月來吃過最好的一頓！新鮮的食材，加上經年累積的火候掌控，只用最簡單的烹煮方法就十分美味。天樂也說，這菜看起來不那麼精緻，卻比她剛在昆明吃的老字號都要好吃。

那晚我們吃了一夾又一夾，菜碗被熱情地盛滿一次又一次，直到每個人都心滿意足，我甚至幻想自己多長出一個胃來。

最讓我高興的是，明天我們將去到更高海拔的僳僳族村落，探訪這些食材的生長之地。

2

舅舅的土豬和草藥

「早知道我一定不會穿皮鞋來爬山，」一邊爬山，我一邊懊惱自己的失策。

「可人家建華也是穿皮鞋呀，」天樂說道。

我頓時閉上嘴巴。建華是建文的堂弟，皮曬黝黑的僳僳族小伙，此刻正為我們帶路。山體龐然而巨大，我早已氣喘吁吁、滿臉通紅，而他仍是淡定自若地走在前面。

終於在一個半小時的山路後，幾乎是沒有準備的，我們眼前出現了大片的草甸和田園，幾聲雞鳴遠遠傳來。再穿過一片核桃林，就看見幾座木楞屋，門前簇擁著大叢的紅色大麗花，枝葉繁茂的老樹下幾位老人正在洗菜，山泉順著水管汩汩流淌出來。

這是建文舅舅家山裡的房子，他是一個對僳僳族文化非常瞭解的人。這裡平時是他八十多歲的母親居住，種菜、紡線、做羊毛大衫。「她在這裡習慣了，在下面兩三天又受不了，又上來住。直到四五十年前，我們僳僳族都是住在大山上的，後來才搬下去，可下面沒有田地，只是去建房子，耕種仍要上來。」

花草掩映下的僳僳傳統木楞房。（攝影：伍嬌）

不過這仍不是這個僳僳族村莊的全部。從我們所在的海拔2000多米的山腰，再往上走，三個小時的路程，爬升到海拔3000多米，有他們的牧場。「那裡養著一百多頭牛，幾十匹馬，它們自己在山上吃草。人隔一兩個月去看一次，冬季喂鹽巴，七八月擠奶、打酥油茶，」舅舅說。「一到端午節，那裡到處的花，花海。」

僳僳曾是頻繁遷徙的民族，史料記載其「喜居懸巖絕頂，墾山而種，地瘠則去之、遷徙不常……執勁弩藥矢，獵登危峰石壁，疾走如狡兔。」長久的山地生活，刀耕火種、採集和狩獵，積累了豐富的知識和經驗。雖然現在他們轉為定居，放牧牛馬等牲口為主，輔種玉米等，但依然過著貼近自然的生活，種養基本上是原生品種，現代的農藥化肥飼料很少使用，日常所食大部分是各種野菜。

中午的一大桌菜裡，我們又吃出了許多門道。

通常女生都不喜歡吃肥肉，這裡的臘肉更是肥得晶瑩透亮，瘦肉的部分只剩一條線，可嘗一口後我就停不下筷子。不僅口感驚人的Q脆，細品之下還有股濃郁的奶香。

「這是老土豬，兩年時間才夠殺。養殖場裡四個月就可以屠宰的豬，煮不出這樣脆個嘛。」舅舅又補充說：「山上什麼都長得慢一點。」隨地的野菜，加上各種蟲子，每年櫟樹結果的兩個月裡還能美味的櫟果。等等，櫟果有什麼特別嗎？同行的源勃說世界頂級的伊比利亞黑豬，也不過是享受這個待遇。整個大山都來餵豬，自然造就迷人的風味。

僳僳人普遍高齡，村子裡「八十歲、九十歲的很多，一百多歲的也不稀罕。」在舅舅看來，一是在於潔淨的自然環境，二是在於飲食的講究。人如其食，他們不僅吃得好，也知道如何吃得健康。這裡每家都有自己的食補配方，多多少少懂一些藥理，日常不舒服的時候，最先想到的不是看醫生，而是用食物來調理舒緩，更懂得防病於未然。

山上光是可食用的野菜就有一百多種，我們吃到的竹葉菜，采自海拔3200米以上的竹林裡，老人說可以「刮油」。和雞蛋蒸一起的樹菌，細細咀嚼下去，能帶走胃裡的塵積，僳僳人一年總要吃兩三頓。難得一見的青刺果芽和薄荷葉拿來燉臘肉，有種混合苦味的清涼氣。

我注意到僳僳族飲食中有非常多這樣清熱降火的野菜，包括此前吃的車前草。舅舅說，因為他們常吃臘肉，容易牙痛上火。這背後其實是一種平衡的觀念。

如同燉雞湯時他們喜歡加入辛溫的川芎、羌活等，是由於長年在山間行走、居住，頻繁淋雨沾露，容易有風濕痺痛的毛病。而一天上山下山勞累之後，喝自釀的五味子酒，可以益氣，幫助恢復疲勞。

吃飯完，舅舅帶我們在房前屋後轉了一圈。在我們眼中毫無用處的雜草，在他口中是治療各種病症的良藥，而且對此津津樂道。原來他是族裡的藥師，高中畢業後當了兩年老師，因著是家中獨子，只好退職回家務農。可又很喜歡草藥，就在這四十年間狠狠地研究了一番。

他舉了幾個有趣的例子講僳僳族的草藥智慧：人體的筋痛要找籐類，用花朵治療婦科問題（女性生殖系統就像一個倒扣的花朵），一種通體血紅的參類有助於治療眼部的紅血絲。用舅舅的話說，這是用 「形象」取藥。熟悉中醫的源勃說，這和中醫的「取象比類」思維相同，他們不用儀器分析一株植物的化學成分，通過觀察植物的形態，找到與之形似的人體器官，就大膽取來入藥。經過一代代的積累，本土的草藥學知識就建立起來了。

儘管我們對此抱有一些疑慮，舅舅卻確確實實用他的方法治癒了許多病人。

「很多大醫院醫不好的病症，到我這裡一兩點草藥就能讓它痊癒，」舅舅說。「可太遺憾了，我知識不夠，到底是藥劑裡什麼成分起效，我並不知道。」為此，他一直影響並鼓勵建文在內的下一代，學習醫學或植物學，尋求科學的協助，以驗證這些古老的智慧。

3

年輕一代的選擇

「我們高山民族有很多地方，是值得向世人介紹的，」 傍晚我們終於見到從昆明風塵僕僕歸來的建文，他溫柔又堅定地說。

從小長在山裡，碩士畢業於雲南中醫藥大學和中國科學院昆明植物研究所聯合培養中藥學專業，現在正在雲南大學生命科學院微生物系讀博。他長期在雲南和東南亞各地從事民族植物學、菌物學的研究。這次回到家鄉做傳統飲食文化調研，源於一個很小的初衷。

「我每次過年回來，想吃的那個菜總是找不到，」他說。「村裡的老人也老了，家裡的兄弟姐妹也漸漸沒有這種意識。可這是我的民族花了幾百年才積累的經驗呀。」

正如我們這兩天體驗到的，江邊僳僳族的飲食以豐富的野菜知識和原生態的養殖為主，兼有藥食傳統，其中具有代表性的是「僳僳八大碗」。「到我父親這一代，很多重要的儀式、節慶都會做八大碗，」建文說。

所謂的「八大碗」，其實也是近幾十年生活條件慢慢改善後才有的說法。直到建文外婆那一代人小時候的飲食仍是十分簡單：「過年一隻雞，搞點山珍回來就行了。」

而現在的「八大碗」則複雜許多，有豐富的組合，每家的差異都很大，而且隨著季節而變化。一般來說是四葷四素，素菜典型的有竹葉菜、蔓菁菜、野生菌和山竹筍，而葷菜主要是僳僳黑豬、生態雞、江邊辣和豬肚子包肉。後兩者的做法頗為獨特，江邊辣是用豬肚、豬心、豬肝、豬大腸等內臟，加上辣椒，混合燉煮出來，又開胃又祛濕。而豬肚子包肉是把豬的各個部位，用香料醃製後塞進豬小肚裡，縫好，懸掛一段時間後變得非常美味。「山雞椒、馬蹄香、香樟子……」建文向我列舉了其中數種本地原生的香料，都有宣發散寒的作用。

雖然是受漢族文化影響而來，但經過幾十年的「入鄉隨俗」，已然成為僳僳族飲食文化的集中體現。今年6月和8月，建文帶領 「江邊僳僳八大碗」課題組通過走訪記錄了10餘種特色野生食材、製作工藝及背後的故事。他想借由「八大碗」回答：為什麼僳僳這個民族喜歡住在山裡，他們如何通過飲食來調節與修復身體，又如何借由食材來理解和體現人與自然的關係。作為學者，他也想通過這個研究，把民族植物學的科學分類和當地飲食文化結合起來，推動村民收集、珍視和傳承這些飲食文化。

晚上建文把族裡的長者和年輕人都請來和我們聊天，講述僳僳族的歷史文化和生活日常，大家互相補充，印證彼此的記憶。興到濃時，樂師吹起蘆笙，帶領年輕小伙子在院子中間打跳起來，頓時歡聲笑語飛滿全場。

吃晚飯，樂師吹奏起了葫蘆笙，大家也圍著跳起了舞。（攝影：伍嬌）

我好奇問建文，村裡怎麼這麼多年輕人呀。他說，僳僳歷來就是一個喜歡避世隱居的民族，就像唱歌時，他們更多是像詩人一樣地抒發自己的情感。

像詩人！這個形容瞬間擊中了我。

回想起白天在山上村子遇見的一位僳僳大叔，在我們吃飯談話的時候，他隔著圍簾，懷中抱著嬰孩，於無人處，哼唱古老的歌謠，歌聲溫柔舒緩，令人沉醉。在被我們發現後，他害羞止住，可過一會兒歌聲又重新傳來，充滿了由性情勃發而成的自由、自然的詩意。

年輕人不願意外出，一方面是對現代城市生活感到陌生、難以融入，另一方面是他們天性自在開闊，沒有很強的物慾，不會為了掙錢而委屈自己做一份工作。建文的表兄弟中不乏擁有大學文憑的「聰明人」，可他們依然選擇回來。「與其你爭我搶，不如在山上乾乾淨淨地放牧。」

我笑問已經在昆明定居的建文：「你會羨慕他們嗎？」

「會呀，他們日子過得太好了，吃著最原生態的東西，呼吸著最好的空氣。」

「那他們會羨慕你嗎？」

「不會，」他斬釘截鐵地回答。

「你後悔選擇了城市嗎？」

「不會，我有我的位置，」 他回答。一端是快速發展的經濟，一端是祖先留下的智慧，而他，選擇做中間的橋樑。（伍嬌/自由撰稿人）

（本文首發於食通社微信公眾號[foodthinkchian]，原文標題：《在香格里拉，我們和僳僳族老鄉吃了兩頓飯》）