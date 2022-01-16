根據中國戰略智庫「南海戰略態勢感知」在近日發布的消息，美國有一個航母戰鬥群及數艘驅逐艦正由兩個不同方向進入南海，分別是卡爾文森號航母打擊群以及埃塞克斯號兩棲戒備群，預計接下來將很有可能在南海會合並開展聯合行動，勢必引起中國的強烈反彈、衝擊南海地區的權力競逐與軍事部署，更讓台灣處在兩強戰略競爭的夾縫中。

美軍雙管齊下方式進入南海

根據Planet衛星影像，美國海軍卡爾文森號航母打擊群在1月11日出現於東馬來西亞附近海域，此次經由巴拉巴克海峽進入南海活動，艦上搭載了一個隸屬於美國海軍陸戰隊的F-35C艦載機中隊。這是美軍新年來首次進入南海地區，同時也是自去年10月31日後，卡爾文森號時隔兩個多月再次進入南海地區。

上次卡爾文森號打擊群進入南海地區是在去年10月31日時，當時卡爾文森號航母與傑克森號瀕海戰鬥艦、日本海上自衛隊的直升機驅逐艦加賀號偕同在南海開展聯合演訓行動，在11月份結束南海演練以後，卡爾文森號一直在菲律賓海附近海域，直到1月9日。

此外，美國海軍的埃塞克斯號兩棲戒備群和第11海軍陸戰隊遠征單元（MEU）自去年9月下旬便被部署到中東地區執行戒備任務，於上週離開中東前往印度洋地區，到了1月11日深夜被發現經由麻六甲海峽進入了南海地區。據AIS信號顯示，美國海軍另有兩艘驅逐艦也正隨兩棲編隊一同行動，分別為奧凱恩號及墨菲號。

美國海軍目前擁有三艘具備攜帶F-35B閃電二戰鬥機能力的兩棲攻擊艦，其中就包括兩艘黃蜂級兩棲攻擊艦，分別為埃塞克斯號和黃蜂號，在正常情況下，一艘兩棲攻擊艦可以攜帶6架F-35B閃電二戰鬥機，本身就如同一個小航母。而值得一提的是，埃塞克斯號此次沒有搭載F-35B戰機，而是搭載了美國海軍陸戰隊第214攻擊戰鬥機中隊的AV-8B海鷂垂直起降戰機。

除了卡爾文森號航母打擊群以及埃塞克斯號兩棲戒備群將很有可能在南海會合外，在美國當地時間1月3日，隸屬於美國海軍的亞伯拉罕林肯號航空母艦也從加州聖達戈基地出發，前往亞太地區投入新一輪的部署中。和卡爾文森號一樣，林肯號航母同樣搭載了一個隸屬於美國海軍陸戰隊的F-35C艦載機中隊。

對於美軍艦艇分路進入南海集結，可以預見的是，在未來幾個月內，美軍將在南海地區部署更多兵力，包括兩個航母打擊群與一個兩棲戒備群將在南海會師，美軍此番部署在近幾年中實屬罕見，也讓南海地區成為衝突熱區、變成了印太軍火庫。

在美國布局「印太戰略」、強化第一島鏈封鎖圈，形成了東海、台海、南海「三海相連」態勢的區域地緣戰略格局下，中國可能的反制作為除了島礁軍事化部署跟增強演訓頻次外，是否還會有其他應對方式，比如在南海地區劃設不同層次、區分小範圍的防空識別區因應，也值得關注，因為對台灣也將造成一定影響。

分層防空識別區的可能劃設方式

相較於東海防空識別區，中國如欲在南海地區劃設防空識別區，需要考量到的各層面因素將更大更廣，這可能包含與管理成本及管理能力相關的內部因素，以及考量鄰國反制程度、本身受威脅程度、法理性以及所望取得政治效益主導權等外部因素，因此或以劃設小範圍的防空識別區來做因應。

首先，最有可能的是局部劃設「西沙防空識別區」。依據目前國際民航組織授權予中國管理的「香港飛航情報區」及「三亞飛航情報區」既有範圍劃設西沙防空識別區，將識別預警範圍設定在中國能夠輕易掌握的界線內，如此不但符合運作管理成本，且西沙群島面對的主權聲索國以越南為主，雙方雖有主權爭議並堅決提出對抗中國的禁漁令，但雙方始終保持一定友好。

而西沙又較南沙群島區域更早投入有關軍事、行政、運輸及戰航管能力構建工作，管理防空識別區能力趨於成熟，加上西沙群島距中國沿海較近，具地緣上的便利性，有利其獲得軍事上及民用的後勤補給及各類戰略資源，具有明確管理能力指標。

此外，以既有飛航情報區範圍劃設，不但便於管理，且能將產生的爭議極小化，減少外國勢力刻意的反制行為，且西沙群島已於1996年公布領海基線範圍，以國家自我防衛預警為由劃設，也較符合其法理性，在西沙防空識別區及飛航情報區相互配合下，可有效掌握空域範圍內的航空器動態，並提升區域主導權。

其次，則是局部劃設「南沙防空識別區」。以南沙群島永暑礁、渚碧礁及美濟礁所形成的「南海戰略鐵三角」為中心向外劃設，北起三亞飛航情報區南緣、南接亞庇飛航情報區北緣、東西則橫跨所有國際重要航路，範圍局限在南沙群島海空域，以單一區域方式發布防空識別區較符合管理成本。

但南沙群島整體軍事、行政資源相對較弱，且距中國本土甚遠，無法獲得即時支援，管理及後勤能力仍需要進一步強化。且南沙群島為南海主權爭議最大的衝突區域，亦是美中戰略博弈的核心熱區，單方面劃設遭到鄰國反制的機率較大，加上南沙群島間的中業島及太平島等島礁仍由包含台灣在內的不同勢力所掌握，在主權爭議未獲解決之際，劃設南沙防空識別區難免形成更大衝突。

另外，中國在南沙群島目前無定期航班，且未有大量移民及島礁城市化的明顯跡象，基於自我防衛重要戰略資源及確保人民安全而劃設空防預警區的法理性不足。

儘管種種因素不利中國劃設南沙防空識別區，不過在政治效益層面上，此舉仍有助於提升整體制空能力，使南海主權伸張更加具體化，並可通過常態化戰略巡邏來提升南沙海空域的主導權、話語權及影響力，因此也是另一可能方案。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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