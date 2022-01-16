美國總統拜登原訂前往國會，發表1月20日就任周年的國情咨文，已經確定延後到3月1日，這證明兩件事情：第一，眾議院認證，疫情吃緊，人人自危；以及第二，「救命vs.救急vs.救窮」何者優先，陷入再一次的惡性循環。「成也疫情，敗也疫情」，是拜登總統就職第一年成績單的寫照。

誰都沒有想到，在去年全年都有疫苗可打、而且還打不完的情況下，美國在2021年全年46萬的死亡人數，竟然超過2020年（上半年根本就沒有疫苗可打）的35萬人，何以致之？

在美東時間2020年10月2日，當時的川普總統透過推特表示，自己的新冠病毒檢測呈現陽性的反應，確診並進入隔離、康復的過程，歷歷在目。相對於當時民主黨傾全黨之力，呼籲美國人民要相信科學，盡快接種疫苗；共和黨從上到下，就算在2020年大選受挫之後，並不熱衷疫苗的施打。美國人民擁有全世界數量最多、種類最多元的疫苗，但是，第一劑、尤其是打完第二劑的普及率，超過60％的上下，就進入停滯不前的階段。直到去年底，Omicron病毒變異株的侵襲，1月3日（周一）單日通報超過103萬人確診的疫情，即便是川普總統2020年和支持選民堅持不戴口罩的大選期間，都還沒有到如此讓人絕望的境地！

事實上，新年過後的慘況，事先就可以預見。從11月底的感恩節，到12月25日的耶誕節，乃至於新年，過去一個多月，傳統節慶的活動，歐洲各國政府進行不同程度的強力管制，民怨沸騰，街頭抗爭不斷。相對來說，同樣的一段期間，全美各地並沒有出現類似歐洲、捍衛自己不戴口罩，不接受封城政策的街頭抗議運動。

但究其原因有兩個：其一，「中央與地方權力分立」的聯邦體制；其二，基於歷史文化、根深柢固，人民對於政府的不信任。首先，美國的聯邦體制，使得總統的權力，難以如臂使指，透過全境的長臂管轄，進行疫情的防治和控制。更何況，由共和黨州長主政，兩分天下的政治生態，注定「上有政策，下有對策」，並沒有因為總統換人當，而有所改變。其次，川普去年12月在接受電視專訪時，因為說出已經施打第三劑，而被自己的支持者噓到爆。前年競選期間，堅持不戴口罩，大型集會也不保持社交安全距離的川普，尚且是如此，顯見美國人民對於施打疫苗是各持己見，再加上對於政府的不信任，更是各行其是。尤其必須要打疫苗才能保住自己的工作，不只是企業的員工，甚至是第一線的醫護人員、執法的警察、學校的老師，都有很多人感到特別的反感。

從去年12月底迄今，全美國各地的風災、嚴冬、山林野火，再加上疫情傳播愈來愈迅速，形勢急轉直下。拜登總統的當務之急，有三項重大的任務。

第一，「內政重於外交」，改善與俄羅斯和中國大陸在政治上的緊張關係，並與世界衛生組織和各國政府共同抗疫，既是今時今日的普世價值，「救蒼生於水火，解萬民於倒懸」，更是解決缺工問題、提振民生經濟的起點。第二，無論是緊急狀態的發布建議，或是特別防疫措施的基本規範，聯邦政府都應該扮演更積極的角色，而不只是通報全美共有103萬（1月3日）和113萬（1月10日）病例而已。第三，除了CDC的醫療指引之外，需要與各州政府進行政策性緊急措施的溝通。特別是加州政府的新措施，會不會成為全美各州、不分黨派的緊急狀態，那就是「要不要讓感染Omicron，但只是輕症」的第一線醫護人員，「重新回到」醫療院所的現場，照顧大量湧入的病患。

美國社會的活力和韌性，來自於幅員廣大的差異、以及不同風土民情的多樣性。然而，面對傳播速度快、重症住院和死亡比率相對較低的Omicron，其所形成「因黨制宜」、「因人制宜」、「因地制宜」的奇特現象，因為兩大政黨的惡性競爭，從中央的聯邦政府和參眾兩院、到州郡的地方政府，已經在過去兩年一再的重演。「救命vs.救急vs.救窮」，無論何者優先，都將因此受到政治阻礙，受害的終究是無辜的人民。