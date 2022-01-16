不懂，為什麼一個政府非要逼他們的國民吃毒食、吃毒物，到底什麼居心？

把四大公投中的｢萊豬｣說成美豬，居然還瞞天過海通過了。執政黨乘勝追擊，又打算開放日本福島食品進來，明明是核災地區受過汙染的食品，又如法炮製將「核食」改稱「福食」。掩耳盜鈴的事做一次也就罷了，反而做上了癮，一而再、再而三的冠上好聽字眼，然後交給網軍大量漂白。

譬如不是｢走私｣是｢超買｣；不是｢蓋牌｣是「校正回歸」；不是｢停電｣是｢跳電｣；不是｢消費券｣是｢振興券｣；不是｢白打｣是｢混打｣....，執政黨的網軍，部會裡的小編，就展開｢認知作戰｣拿下話語權。

綠營有小編，難道藍營沒有？其實在野黨人才也不少，創造的新鮮名詞也能蔚然成風，譬如｢1450｣、｢塔綠班｣、｢聖蟑士｣、｢54088｣、｢新試劑服英戰士｣、｢Duck不必｣、｢世界怎麼跟得上台灣｣、｢助日代表｣、｢才幹過人｣、｢九萬實習生｣、｢球棒隊｣...都是經典之作，氣得綠營牙癢癢的又能奈何？

兵來將擋，水來土掩，「福食」就「輻食」，以其人之道 還治其人之身，在野黨把它正名「輻食」不就得了，聽久了，民眾也就了然，這也是執政黨自找的。

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