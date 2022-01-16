東華大學教授施正鋒近日指出，民進黨當然要乘勝追擊，把國民黨打到趴，殲滅及收編是重要策略；國民黨的權貴、軍公教及地方派系三股力量應該結合，朱立倫裝清高就等著一個個被拔樁。相信這是施教授愛之深、責之切的肺腑之言，也正說進黨員和支持者的心坎裡。

國民黨數連敗，灰頭土臉之餘，朱主席說要「擴大決策面」。但這根本違反了處理事務的本質。因為所謂「擴大」，就要講求「點、線、面」的循序漸進。如今的國民黨最根本需要的就是從「點」做起，換言之就是國民黨的「家務事」。

「一室之不治，何以天下國家為」，是許多人都聽過的一句話，但誠如俗話說的「知易行難」，這句話放在國民黨家裡，卻多是「馬耳東風」，竟連一天也都沒正眼瞧上一瞧。尤其是在這次敗選風暴之後，其內部的種種言不由衷，各行其是，幾近禍起蕭牆、互相火併，更暴露了國民黨人根本就不知道「皮之不存，毛將焉附」的淺顯道理。

國民黨這次慘敗，若把矛頭單指向朱立倫，是有失公允的。國民黨之敗，是冰凍三尺的結果。從岩里的作踐、馬氏的畏縮，一路滑坡幾至不可收拾，才是其中問題的根本。接下來的朱立倫，畢竟不是少康中興的人物，充其量也不過是「依葫蘆畫瓢」的因循而已，要想靠他起死回生，那是不可能的。

實在說，國民黨這家老店，這幾十年來，早已藏汙納垢，棟樑毀壞，地基動搖，非大刀闊斧，不足以大破大立。而不幸的是，朱立倫卻絕非這方面的人才，他甚至是連「守成」都會略感不足，否則，也就不會在數敗之後，面臨新一波的割喉戰，會陷入束手無策的困境。

筆者之言絕非「幸災樂禍」，實因有「物傷其類」的苦楚。因此僅作以下的建言，希望國民黨多少能察納雅言。

首先要「丟掉包袱，輕裝上陣」。亦即國民黨人不要再西裝革履，不要再講什麼「五四三」。大家多講些「人話」，捲起袖子，光著腳丫「上山下鄉、與民更始」。

其次要掌握「敵人反對的就贊成，敵人贊成的就反對」的原則和節奏，和民進黨展開針鋒相對、寸土必爭的鬥爭。再者，必須堅決強硬的宣示：「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人，人先犯我，我後犯人」的主張。

請國民黨高層務必做到「黎明即起、灑掃庭除」，把屋子裡的灰塵、垃圾掃地出門。強烈建議，朱立倫要知恥知病，救大廈之將傾，讓人有：「噫！微斯人，吾誰與歸」的期待，別再讓人失望，乃至於絕望。

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