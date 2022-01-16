接二連三的公投不果、補選罷免未竟，已讓最大在野黨——國民黨失去活力，彷彿百年大黨再起不能。即便是檢討，卻不脫流於意氣，不滿中夾雜著檢討特定人負責的聲浪；更有甚者，連檢討兩岸路線、改黨名的陳年藥方再度出籠，有如國民黨再度輸掉總統大選一般，借用陳水扁的一句話：「有那麼嚴重嗎」？

2020年以來多場國內投票活動，不分補選、罷免、公投，國民黨多數都未能獲得選民支持，究其原因多離不開「人選」問題。國民黨這幾場補選所推出人選，多因時間倉促、中央將就地方，最後推出人選的特質難以符合傳統藍營支持者的期待，造成藍營投票率低落、人選推出時刻就從得票天花板開始往下降。罷免針對人選也不完全達到普遍選民厭惡程度，公投則是在資源經驗均不足的窘境下，未能塑造出公投最佳代言人，導致公投無法利用代言人良好形象來強化民生議題的道德正當性，殊為可惜。

至此，怪罪於特定人或牽拖黨名、對岸因素的爭論可以休矣！除了是無濟於事，也徒增民進黨小人得志之風。朱立倫領導的國民黨如欲發憤圖強、一掃連敗陰霾，最緊要之事是合理規劃年底縣市長人選，尤以6都市長人選更是重中之重。對於國民黨而言，與其在短期間缺人缺錢的千頭萬緒下尋求大幅度改革，不如劃定框架進行小幅度形象革新工程，透過推選出符合社會期待的市長人選，回應選民對於中間理性問政的基本要求，反而是小本大利的「救黨處方」。

關於英雄史觀確實會對歷史進程產生促進作用，在學理上已獲認同。而在過去選舉史上，越是在野，越要透過推出符合時下調性的人選來刺激選票市場的流動，反而能取得選舉的成功。千禧年前的民進黨陳水扁、謝長廷先後贏得北、高市長的選舉，原因是兩人強調進步、改變的調性符合當時選民口味；08年的馬英九廉潔的特質，同樣符合當時反貪腐的社會氛圍；而18年韓國瑜旋風能夠席捲全台，很大的原因是韓的庶民形象與綠營執政後背離人民情感的種種施政呈現高度對比。不難看出，當時這些選舉如果把名字換成他人，選舉結果是否還會如此？恐怕還在未定之天。而上述案例共同特徵是在野一方因為人選反敗為勝。

擺在朱立倫眼前的是2022地方選舉非贏不可的壓力，過去人選問題所造成的投票結果已無改變可能，當務之急唯有展望未來年底大選。沉重的說，2022很可能是積弱不振的在野勢力以及國民黨最後推倒綠營長期執政大牆的最後機會，一旦2022一役不治，2024何以天下國家為？對國民黨而言，6都人選就是對人民展現國民黨改革誠意的試金石。

首先，國民黨在內的在野各方當要屏除私慾，不以己黨人選為優先考量，而是不分政黨、無黨，先以該人當選可能的爆發力作為合作協商的最優先考量。例如高雄，國民黨如無在地適當黨籍人選，民眾黨又無法提供可堪一戰的人選，何不如共同推薦支持呼聲極高的無黨立委高金素梅？高金在立院問政表現有目共睹，無黨背景符合中間選民不分藍綠的投票偏好，成為首位原住民身分的直轄市長更是向選民傳達「有為者亦若是」的最好訴求。想想過去幾場敗選，不正是人選無法向社會傳達「有為者亦若是」，導致中間選民棄投在野，甚至含淚投向綠營嗎？

至於高金委員說還有山地原住民同胞要照顧，但是別忘了，高雄還有桃源、那瑪夏、茂林這些山地原住民的市民，同樣期盼原住民族能夠當選市長不是嗎？

國民黨也好、民眾黨也罷，莫再遲疑，莫要守株待兔，坐等民進黨出大包、選舉分裂，只會是不切實際。尤其國民黨萬一推派人選方式又走過去老路，指望選民含淚投票當選的時代早已一去不復還，「給我人選、其餘免談」更是現在中間選民投票意向的首要考量。

黨主席朱立倫切勿再重蹈近期覆轍，應當兩路並進，既要持續監督暴露民進黨施政不法失職事蹟於世，也要扮演在野大師兄的領導角色，整合在野力量共同推派優質縣市長人選共擊綠營，尋求綠營最小化、在野最大化的席次作為年底選戰目標吧！

（作者為自由撰稿人）

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