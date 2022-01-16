教育部最近很忙，忙著安排蔡英文總統出席全國大專校院校長會議，忙著處理大學因跟不上產業趨勢而停招的55個系，忙著核准成立22個新系所，忙著安排疊床架屋的「半導體產業學院」並核實新進「加官進祿」的官員外，也忙著研究科技部轉型國科會、新成立的「數位發展部」對大學的影響。另外還必須忙著高中「課綱修訂」、「母語教學」等政治導向的政策，確實忙得「不可開交」！

蔡英文總統建議大學應積極改革，並提出了具體建議，包括鼓勵學校發展個別特色、建立「產學共創」學院模式、促進技職教育發展，以及「2030雙語國家政策」等。蔡總統的建議是「舊瓶裝新酒」的老梗，了無創意，政府抱殘守缺規畫的老梗政策，卻要大學搞創新，會不會太沉重？

事實上，政府委任教育部接手産業轉型的任務無非是加强人才培育的力道，但無論怎麼看都像是個「外行領導内行」的作法。政府介入「產學共創」從來就是效果不彰的政策，産業轉型是個全方位的複雜工作，科技人才培育只是其中一環。政府趕流行、大内宣搞譁眾取寵、獨尊資訊科技，在既有體系中疊床架屋獨尊特定領域科技教育，置正常基礎科教於不顧，其他STEM （科學、技術、數學、工程）及基礎科技教育的排擠效應怎麼安排？師資問題如何解決？政府過度樂觀是出於真心？還是另有盤算？

靠大學搞研發以促進產業轉型本來就不應該是政策的首選，政府官僚系統缺乏科技背景及產業經驗，以產學合作政策下指導棋，强力介入產業發展，確實值得重新檢討。台灣學界創新資源有限，教育部凡事鉅細靡遺的官僚式管理更是技術創新的「真正阻力」。

政府這次的改革方向仍沿襲傳統的「供給面」線性思維：積極介入產學合作、設定特定產業族群、設立專責機構等措施，恐有科技資源過度傾斜、分配不公的疑慮，造成所謂「荷蘭病」現象。在此政策架構下，學界拿了預算，大搞「嘉年華會」式的孵化加速、產學合作、技術移轉，但忽略了「真正的科技創新是掌握在少數菁英手上」，而不是「人多好辦事」打群架的外行作法！

科技政策的制定必須與時俱進，隨著全球產業生態系統而調整，並創造全民「共同富裕」的目標。台灣是全球資訊產業代工大國，半導體「護國神山」台積電的傲人成就令人羨慕，但近來因擴廠計畫不斷，其耗費台灣資源，包括專業科技人才等非常驚人，讓其他產業難有資源來發展，產生「產業排擠」的現象不容忽視。

雖然新興元宇宙產業讓業界摩拳擦掌躍躍欲試，但「數位轉型」、「數位匯流」所衍生的社會、經濟、法律、智財權歸屬、技術轉型等問題也尚待規畫處理，絕非一句「產學共創」或產學合作可輕易帶過，全方位產業轉型的系統問題也必須同時檢討。

科技資源的分配更應注重在其公平性及適用性，人工智能及區塊鏈技術發展日趨成熟，碎片化、切片化、分布式經濟的先導結構（precursor）已悄然形成，競爭優勢也由原來成本導向的大宗標準產品、普及化市場，逐漸發展為以重視豐富內容的產品資訊為依歸，追求以專業化、客製化為基礎的智能經營，將製造與服務融為一體，這些產業轉型的需求也遠非產學合作計畫所能逹成！

政府「產學共創」政策應該有創新前瞻的大格局，加速為台灣塑造一個「活化均衡」的生態系統，產業轉型的工作應由企業來完成，只要教育部能鬆綁若干限制，台灣本身的教育體制已足以完成科技人才培育的工作，過度政策干預反而適得其反，達不到預期的共富目標。

（作者為國立陽明交通大學科管所兼任教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※