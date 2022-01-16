在國際情勢緊張的氛圍下，全民國防意識是相當重要的，而在去年年底由蔡總統揭牌並於今年元旦正式運作的全民防衛動員署，是政府推動全民國防意識決心的展現，全民防衛動員署的三大任務是推動常後一體、跨部會合作、後備動員合一，全民防衛動署相較於其他國防部單位是與民眾更貼近。

教召改革僅是全民國防的一環，整體全民國防還包含很多面向，雖然全動署規畫將發放全民國防手冊，讓國人於戰況發生時能有所因應。全民國防手冊或許有用，但是一本厚厚的全民國防手冊究竟有多少人會看呢？不論是教召改革還是發放全民國防手冊，這些都是屬於制度上的全民國防，但是若要提升全民國防意識，應該採取軟性策略，讓全民國防意識融入於生活環境之中。

全民國防意識的提升，並非成立全動署、將教召改革為14天、發全民國防手冊或者是喊個戰力強，就能夠讓全民國防意識提升。全民國防意識本應該就要在平常時候建立。只不過並非每位民眾都對國防有所了解，就連在住家附近最近的營區在哪、主要任務是甚麼？想必一般民眾也不一定知道。

雖然國防部每年都會有規劃營區開放，但開放的場次相當的少，常演變成民眾跨縣市去參加營區開放。每一場的營區開放都投入相當多的人力，雖然確實可以讓民眾了解該營區及軍種的相關任務、配備，但大型的營區開放在現階段國防戰力吃緊的狀況下，會不會讓國軍又造成額外的負擔呢？

過往的全民國防推廣模式在現今有疫情，且國軍制度已經轉變的狀況下，是要有所變革。應採用「拉近軍民關係」，進而提升全民國防意識。以營區開放為例，過往為舉辦幾場大型的營區開放，現在可以轉變為小型的營區開放，結合各營區定期的懇親會辦理小型的營區開放，讓營區附近的居民至少能夠瞭解到該營區的任務屬性及配備，小規模多場次的營區開放更能夠有效的推廣全民國防。當小型營區開放有效推廣後，一般民眾除了能夠了解鄰近營區的屬性外，在心理層面上也是具有安定民心的作用，能夠讓民眾有國軍時刻守護著我們的感覺。

當然，軍民關係並非只靠營區開放就能改變，營區開放是一種方式，而要拉近軍民關係，國軍本質上需要改變。一直以來，國軍給民眾的感覺是有距離感的。或許國軍可以採取像警察單位一樣的策略，用提高見警率、走入社區的模式。全民防衛動員署可以規劃全民國防巡迴列車，搭配後備指揮部或者是國軍單位深入鄰里，從全民國防結合防災、國防的目標，讓民眾了解全民國防，從了解國防到力挺國防，增加全民國防意識。

全民防衛動員署若能與內政部共同規畫，讓社區組織在全民國防體制能夠參與合作，不僅能有效推進全民國防普及、增進全民國防意識，更重要的是達成跨部會的合作。全民防衛動員署在未來不僅有蔡總統所提的三大任務外，更重要的是要具有拉進軍民關係的功用，才能夠在推廣全民國防更加順利。

全民國防的推廣是一定需要跨部會的，有效結合教育部、內政部，才能夠發揮總體最大效益，在學校教育、日常生活透過些許政策推廣全民國防，國人全民國防意識也才有可能提升。

（作者為大九學堂二期學員）

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