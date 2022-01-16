最近有一個英語視頻在網路上非常紅火，特別為大家簡潔翻譯如下：

美國電影，美國歌曲，美國政客告訴美國民眾，他們生活在世界上最偉大的國家，而我卻認為美國現實生活中有許多嚴重的問題亟需解決，所以我才親自製作了這個視頻，我提出11個理由來解釋為什麼美國不再是全球最偉大的國家。

美國電影中，把俄國人都描繪成了惡魔，把非洲人都描繪成腐敗份子，把墨西哥人都描繪成了罪犯，而印度人在美國電影中都變成了十足的儍蛋，只有美國人才是行俠仗義的英雄；美國歌曲都是讚美頌揚美國的詩篇，美國政客們的演講都是找美好的詞彙來騙選票，美國人民在這樣不斷地被洗腦下，都覺得自己的國家是世界上最偉大的，所以當我提到事實並非如此時，一定會有很多人來挑戰我的言論，所以我才給出下列11個理由來解釋為什麼美國不是世界上最偉大的國家：

1.貧窮與無家可歸（Poverty and homelessness ）。美國大約有兩億人（63%人口）是月光族，根本沒有什麼積蓄。全美國有五十多萬人無家可歸，他們只能在路邊過夜，許多YouTube 視訊都有這方面的介紹，情況甚至還不如第三世界的貧民窟。

2.低工資（Low Wages）。美國的最低工資是每小時 11.8元，看起來似乎很不錯，但是開消起來卻不是那麼回事，譬如全國各大城市房租平均差不多兩千元左右，舊金山和紐約要更高一些，這樣的工資除了房租之外，試問還能幹什麼？

3.債務危機（Debt Crisis）。美國有80%的人都靠借貸過日子，如信用卡貸款、學生貸款、房屋貸款、私人貸款……等等；美國人民的消費，不是消費身上有的錢而是消費身上沒有的錢，這是一種可怕的災難，而這種災難是受到政府鼓勵的後果，因為美國政府本身就是一個欠債大戶（28兆），這樣龐大的債務問題遲早會引爆，強勢美元也必然會受到衝擊。

4.肥胖症（Obesity），美國有42%的人有肥胖症（許多兒童也有這種病），引發很多糖尿病和心臟病，美國每年要花1500億去應付這個嚴重的問題。

5.沒有全民健保（No health insurance），美國有將近3000萬人沒有任何健康保險，他們生了病也不敢去醫院看醫生，因為他們根本付不出那麼大的醫療費用；美國為什麼不能和一些歐亞國家那樣，由國家支付基本醫療保障的費用？

6.生活品質不好（Low quality of life）。如果你在網路上尋找世界上生活環境最好的國家排名榜，美國一定不會排在前列，因為美國國內有太多的犯罪問題、環境污染問題、槍枝犯罪問題、種族歧視問題……，排名落後也是可以理解的。

7.暴力氾濫（Violence），由於美國憲法第二修正案允許人民擁有槍械，原本是想人民用槍保護自己，沒想到起了反作用；美國人民私有槍械的數量已經達到3.93億，難怪社會上不斷有不同規模的槍殺事件發生。

8.交通堵塞、道路不好（Traffic jams and bad roads）。從谷歌地圖搜索，可以看到全美各地，每一個城市的道路情況，可以用慘不忍睹來形容，不知道政府應該用來維護道路的經費預算用到那裡去了？難怪交通會如此堵塞；更諷刺的是，美國自認是世界第一，居然連一條像樣的高速火車鐵道都沒有。

9.假的民主（Fake democracy）。美國立國兩百多年，奉行的兩黨制，想要從兩黨夾縫中求生存的獨立候選人完全被封殺，與歐洲民主的多黨制比較，這樣的制度就是假民主制度，因為很多有特殊政治才能的人不能出頭；還有，美國的政治體制完全被財團和幾個大的政治世家所掌控，所謂的民主其實是虛晃一招。

10.有限度的言論自由（Limited freedom of speech）。美國人民的言論自由現在也受到了嚴重威脅，因為你有和主流媒體不同意見的時候，他們會在社交平台上堵住你的言論或是乾脆把你當成拒絕往來戶。

11.好戰成性（Warmonger）。過去75年中，美國是世界上最具侵略性的國家，對外戰爭的理由不但荒謬而且千奇百怪；美國對外戰爭不但造成世界動盪不安，自己也不好過，幾兆美元打了水漂，美國人民也沒有從戰爭中得到什麼好處。

如果我以上的11個理由「為什麼美國不是世界上最偉大的國家」還沒法改變你的想法，那我就再給你更多的理由：美國擁有世界最先進的醫療體系，為什麼對於新冠病毒卻束手無策，染病及死亡人數都是世界第一。美國國內恐怖主義活動，造成大規模槍殺事件，美國國內藥物濫用，造成許多人吸食毒品。一個世紀以來，美國在世界各地建立了許多軍事基地，相當於新的殖民主義。去年1月6曰的暴徒攻擊國會大樓，幾乎造成國家分裂。

美國各地區的龍捲風、洪水、野火造成的大災害，政府的反應為什麼都那麼遲緩。兩三天的惡劣天氣，為什麼就把德州搞得全面停電而幾乎癱瘓⋯⋯。如果你頭腦清醒一點，就不會認為美國是世界上最偉大的國家，你就會看清楚美國其實已經在泡沫化，而這個泡沫终有一天會破滅……。

上面的視頻，製作者沒有透露他的身分，筆者猜測該人一定是一位學者，從他的口氣，可以看出他對時局的無奈；筆者也不覺得他是在唱衰美國，而是對於美國政府有一種「恨鐵不成鋼」的焦慮。筆者對於視頻的製作者，深表同情，深有同感！

（作者為中美論譠社理事）

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