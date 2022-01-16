民國111年1月11日，是個令人心碎的「大凶」之日。當天中午聽到老友龐建國教授跳樓自殺，留下遺言：「不公不義的台灣，我生不如死」，已經不知如何反應；下午又聽到空軍一架F-16V型戰機在嘉義訓練時墜海，駕駛員陳奕上尉失蹤，更是感到全身發冷！

F-16V型戰機？前一天才在報上看到照片，空軍嘉義第四聯隊展示12架戰機「大象走路」，場面壯觀，怎麼隔天就出事了？不久前，聽到一位軍中朋友抱怨：老美一直逼我們用天價買他們淘汰不要的舊武器，F-16戰機加些新儀器，就變成F-16C、F-16D的堪用品，搞得空軍不僅沒基地可停放，且訓練不出那麼多的戰鬥機駕駛員，難道這不是出事的原因嗎？

第二天，在報紙上看到的卻是：在「吳淑珍發票案」中提供135張發票，幫助總統夫人詐領542萬元的種村碧君，由判刑4年改為無罪。原因是以她大學肄業的智識，難以「苛求」她能預知吳淑珍的不法！真是「欲免其罪，何患無辭」？

天地閉，賢人隱。在紅衫軍時代，施明德還敢出來呼喚百萬人上街頭，還有一大群人敢出面反對扁政府的6108億元軍購，現在蔡政府的軍購預算早就超過了這個數字，美國老大哥還嫌太少，還想借我們20億美元，要我們繼續買。空軍在2年內失事6架戰機，殉職13名飛行員。在「反中保台」和「台灣價值」的魔咒下，有誰敢吭一聲？有誰敢派美國軍售的不是？紅衫軍在哪裡？反對黨又在哪裡？

國安會前祕書長丁渝洲曾說，在美國人心目中，台灣的地位隨時在變。美中關係緊張時，台灣價值就高；但美中關係一旦和緩，台灣就沒有價值。台灣的未來，美國人心中早已算定。前國安顧問歐布萊恩建議台灣所有警察局部署針刺飛彈，作為最後一道防線；美國陸軍戰爭學院期刊也登出文章，建議台灣政府制定各種「焦土戰略」，包括對台積電廠房實施自毀，以免「䕶國神山」落入敵手。看到美國老大哥如此的精心設計，蔡英文敢不肝腦塗地，全力捍衛所剩無幾的「台灣價值」嗎？

「不信公義喚不回，不容青史竟成灰」。當前世界的大勢所趨，就是美國政客挖空心思要圍堵中國，而台灣又不敢不全力配合。主體意志一旦喪失，哪裡還有什麼「青史」可言？沒有了青史，即使犧牲再多人命，可能喚回台灣社會的「公」與「義」嗎？

今年元旦，大陸國家主席習近平講話，以呼籲和平作為主軸。無獨有偶的是：蔡英文講話，也在呼籲和平。政治人物的話語，本來就是真假難分，是非不明。面對這樣的五濁惡世，台灣民間團體唯一可做之事，是不斷舉辦「世界和平論壇」，一面祈求上蒼，別讓台灣生民塗炭；一面用清冷的批判意識，從文化、經貿、學術、宗教、藝術等各種角度，認清我們所處的世界環境，大家一起冷靜思考：我們該如何破解「台灣價值」的魔咒？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）