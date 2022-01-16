民國111年1月11日，從早到晚先後傳來兩則噩耗。曾經與我同在「愛盟」奮鬥，稱我「老師」的龐建國教授，天還未亮便留下「不公不義的台灣，我生不如死」的遺言，然後獨自爬上住家頂樓，就這樣一躍而下，墜樓輕生。到了下午，又傳出空軍飛行員陳奕駕駛F-16V演訓失事，至今僅尋獲部分身體殘骸，但恐怕已凶多吉少。

這兩件看似各自獨立的事故，實則皆因為政者只顧政治權鬥，毫無念及蒼生禍福，才造就今天喪失是非公義，只剩爾虞我詐的台灣。不論是去年12月的四大公投，還是剛剛投完票的台北「罷昶」及台中補選，民進黨都可以用極其愚民的「抗中保台」、「台灣隊歸隊」輕鬆過關，而過去那些「公民團體」所謂「民生超越統獨」、「媒體監督當權」的高調，也早就是過眼雲煙，淪為「台獨工作者」利用「台獨」奪權分贓的馬仔。

但民進黨要「抗中保台」，難道就只靠「選票」對抗大陸？蔡英文當局的國防部說需要更多預算增強軍備，於是一口氣編了超過6000億元的軍事預算，其中竟還有2373億元是特別預算，甚至一度還不給立委初審，就要直接逕付二讀。然而，所謂對抗大陸，只是砸錢就有用嗎？台灣軍機頻頻失事，機械老舊、人力不夠都是問題，既然高喊「抗中保台」，台灣人也都投票買單，那就只能與對岸硬著幹，總不能又嫌大陸軍力提升太快，拜託解放軍別飛過來做正常演訓吧！

可一旦不再只是嘴炮，而是巨額軍款不斷消耗，甚至到了真要上戰場的地步，看看台灣向美國購買的66架 F-16V戰機，都得要2026年才能完全交付，那時解放軍的殲16早都不知發展到怎樣的水平，F-16V還能應付嗎？陸軍2018年就開始向美國付費採購刺針飛彈，至今也一套未獲。這回國防部說特別預算是要強化海空軍備，可海軍飛彈大增，說要擴編20中隊，人力從哪來？同樣的道理，空軍飛行員不足，現在不過是因應解放軍巡航就難以負荷，要真爆發實戰，這仗怎麼打呢？

最近剛在大陸領居住證的台灣藝人方芳說得對，一旦真的打仗，最後上戰場的還是老百姓的孩子，只有兩岸和平統一，我們的子子孫孫才有希望。然而，現在卻是在台執政的民進黨當局不斷挑釁逼迫，非把兩岸關係搞到兵凶戰危不可。今天不論是美國軍方的報告，或者是台灣軍方出的中共軍力分析，都詳載了大陸將不得不武統的七個時機，包括法理台獨、和統的政治對話被一直拖延、台灣明顯朝向獨立發展等，可見民進黨當局完全清楚自己在玩危險遊戲，卻仍繼續添柴加火，利用「抗中保台」做選舉動員，好保自己在台灣的萬年執政，其用心之險惡真是令人髮指！

偏偏人民也就這樣接受政客洗腦，然後再渾渾噩噩跟著投票，一起被教育成所謂「天然獨」。然而，今年1月最新民調又顯示，超過5成民眾不願在兩岸開戰時上戰場，尤其是20至30歲更高達7成，都只想著「交給當兵的就好」。全島就像集體吸食迷幻藥一樣，透過反中、仇中獲取快感，活在一邊靠大陸撐持經濟，一邊又不斷升高與大陸對立的矛盾裡。看在有識之士的眼裡，正是「眾人皆醉我獨醒」，內心的苦悶、掙扎、抑鬱也就可想而知了。

早在去年10月，大陸海協會副會長孫亞夫便稱，一旦武統發生，必然是「台獨」與外國反華勢力所迫，當時我就發文指出，這是極不尋常的信號。如今孫亞夫再上大陸央媒發聲，強調和統與武統並不對立，而是相輔相成，更顯示大陸「以武促和」的戰略方向已漸趨明朗。面對不公不義的台灣，我們更要堅強奮鬥，留下島內中國人的火種，相信千年暗室，一燈即明。

（作者為新黨前主席）