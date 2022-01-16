「大時代的一粒沙，落在一個人的身上可能像一座山」，網路上流傳的這句話，如今套用在朱立倫身上，或許恰可解釋那些國民黨「異於常理」的決策反應。公投以來連敗三戰的結果，國民黨終於決定「不戰而降」？

民進黨政府正在百般設想將日本「核食」合理化，甚至改以「福食」之名入台。這個模式來自公投之前，總統府率先將「萊豬」爭議換以「美豬」，這是民進黨熟悉的輿論網路「空戰」路線：先改名強辯、換湯再換藥，苦口換甜口了，最終貍貓換太子。

但如今國民黨竟然率先「肯定」日本核食入台可以理性討論，這來自何等的決策意識，或者基層推論？在歷經民進黨政府從萊豬、疫苗與各種罄竹難書的「決策扭曲、黑箱作業、權錢交征」，特別是才剛剛經歷整個國家機器對付顏寬恒「毀滅式的抹黑」之後，依然風過無痕地認為：在野的國民黨可以與綠營政府有「理性討論」的空間？

如今朱立倫主導的國民黨決策圈子，正在呈現出一個「小少爺囈語」式的態勢走向，彷彿理性非戰的訴求，有一種身段格調的尊高？！在野黨雖說並非就一定得要「不瘋魔不成活」，但面對整個台灣民主價值體制崩解、政黨本身生存相續的艱辛，國民黨還能繼續著一種泱泱大黨的沉默乃至閒適？

朱立倫雖然也多少經歷了、扛起了這8年來國民黨的「飄搖破碎」之肩，但最終看來政治性格終究是「理性之表、軟弱之實」！政治人物一旦習慣於政治邏輯的意識思辯，卻在政治現實的殘酷中「既無力整軍、也無力推進」；至少確定在與民進黨的生存相爭方面，全然毫無「戰力」可言了。

這也使得面對1年內即將來到的「地方大選」，國民黨中央早已白旗飄搖，侯友宜、盧秀燕等地方首長也已經在原本領先的聲勢上，直接降至殘酷肉搏。今後民進黨只需要循「顏寬恒模式」，以政府機器的「司法、輿論、網軍」每兩個月集中扳倒一位藍營首長就行。補選後，檢調立刻約談連任實力最弱的宜蘭縣長林姿妙，就是「開門紅」了！

國民黨在「公投、補選、罷免」三場選戰中的落敗，完全不見內部有任何警醒、喪鐘式的自我檢討，但外界全然清楚看見，國民黨就是走上了「沒招、撇清、沒勁」的三大小少爺路線，所以這才使得能贏者皆輸，甚至稱不上功敗垂成！對於民進黨的長期空戰抹黑，至今壓根沒招對抗；對於國民黨內部派系路線分歧，不去整合只想撇清；對於基層鐵桿支持者的最後熱情，只見蒼白沒勁的呼籲。

最可悲的是，眼下特別是從台灣年輕族群世代的評價中，無論民眾黨、時代力量，甚至基進黨，可能都比國民黨還更具「政黨魅力」！倘若排除趙少康、羅智強、徐巧芯、游淑慧等尚有年輕粉絲的少數黨內同志，國民黨已經幾乎完全沒有基層世代支持的火焰傳遞了。

過去針對國民黨的「失敗分析」，大多集中在選舉戰術的偏失，以及兩岸／本土大戰略的立場走向不明。只是如今回首藍營長期累積的弱與敗，甚至在完全執政時竟然也能「政策訴求一路挨打、政治能量一路消散、權力根基一路瓦解」！這就已經不是能力與判斷一時有誤，而是整個政黨的意識老化、骨質疏鬆，乃至正式進入失智了！

國民黨中央已經無可寄望，接下來得要看看，這種國民黨正在通向自我毀滅的「失智症」，會不會陸續感染侯友宜、盧秀燕等這一幫，只剩僅僅1年可以「拚活」的地方首長？今後在民進黨毀滅式的重兵包抄下，還在不慌不忙、理性高貴的自我搖曳？