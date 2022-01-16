立法院長游錫堃日前出席「民主永續的理念與實踐」永社十週年紀念研討會，並應邀作20分鐘專題演講。其演講內容十分廣泛，包括中共軍機繞台，使中國侵台風險陡增；台灣的防衛意志被質疑，令人擔憂；台灣先賢渡海來台打拚的精神，必需重新喚起；日據時代不少人奮勇加入抗日行列，諸如元旦事件、雲林事件的抗日犧牲都相當壯烈。

游院長的上述談話，在民進黨呼風喚雨、一黨獨大、獨裁專橫的今天，似乎很難聽得到，同時也點出台灣當前面臨的問題與困境。

首先，游院長指出，2020年中共軍機繞台380次，去年倍增至972次，加上中國大陸社會經濟狀況不穩定，內部權力鬥爭激烈，為緩解內部壓力，習近平是否借題發揮攻打台灣？這些因素都使中國侵台風險陡增。既然有此自覺，吾人是否應當先檢討何以致之？共軍軍機為何不去繞菲律賓和日本而「獨厚台灣」？

其次是游院長引用《華爾街日報》報導，指出台灣兵服役內容為「移動備用輪胎和除草」，台灣防衛意志被質疑。既然外國媒體都已看出台灣軍隊的弱點，形容也很貼切，那麼我們就應該立即恢復徵兵制，而不僅是紙上談兵！此外，有許多台灣百姓認為「反正會有美國大兵渡海來幫我們打仗」，大家可以放心，也難怪沒有防衛意志。

再者，游錫堃所說的「台灣因為對先民沒有記憶，不知台灣先賢如何渡過台灣海峽來到台灣打拚，因此要把台灣精神找回來」。這一點不正好擊中了民進黨施政弊病要害？民進黨一向鼓吹「台灣人不是中國人」，教改後的教科書不提台灣與大陸的深厚血緣、語言、風俗與文化關係，忽略台灣人的祖先都是來自大陸的事實，這又如何讓年輕一代對先民有所記憶？

清朝學者龔自珍曾說：「欲亡其國，必先亡其史；欲滅其族，必先滅其文化」。在民進黨主政下，台灣不正是走在這條道路上嗎？

游錫堃院長有「水牛伯」的雅號，而水牛的個性就是「樸實」。游提出以上非常務實的看法，值得稱讚。希望立法院在他的領導下，能夠多多效法前院長王金平對於在野黨的禮讓與重視。而游院長在演講中所強調的「台灣先民付出許多，應該加強台灣歷史教育，台灣精神才是真正的護台良方」等話語，能夠喚醒民眾，真正的做到「飲水思源」及「不忘本」，這才是治理國家之道。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※