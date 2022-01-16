深藍團體為立委補選、罷免敗戰對國民黨主席朱立倫發起逼宮，要求下跪謝罪，前黨主席馬英九表示按慣例不需要下台，但須「博採周知，認真檢討，徹底改革」。早前，前黨主席洪秀柱也曾緩頰，打贏地方選舉比換人重要。前黨主席們的諤諤諍言，正是朱立倫陷入敗選症候群的解藥。

朱立倫在敗選後被迫採納「擴大決策圈」建議，這也是馬英九「博採周知」理所當然之所在，然而當與國民黨中常會體制內、外的決策相左時，這矛盾又該如何解？問題不在於誰該納入或誰不該納入，而在黨主席的決策是公開透明或一意孤行。譬如，朱立倫選前卯力推動「同舟計畫」的傷害，難道不該「認真檢討，徹底改革」？試問：選前中常委、立委、縣市首長、戰鬥藍誰又能拉得住朱立倫呢？

2016年時任國民黨主席的洪秀柱想在「洪習會」拋出「一中同表」，最後在歷屆黨主席們圓桌餐會勸阻下妥協為「求一中原則之同，存一中涵義之異」，這段轉折朱立倫當不陌生。2018年5月，吳敦義也曾主動邀集歷屆黨主席參議黨務，意即，擴大決策圈之議，與其納入體制外人士的意見造成扞格中常會，不如納入前黨主席們的意見，化解當前的領導危機。

不要忘記，20年來國、民兩黨大選交鋒，國民黨雖然輸多贏少，不過打贏民進黨最有心得的馬英九、吳敦義都擔任過黨主席，即使國民黨不擅長打「沒有黨產奧援」的選舉，2018年地方選舉，吳敦義依舊咬牙在6都16縣市中贏得3都12縣市的半壁江山。

朱立倫心高氣傲，曾是國民黨「馬立強」中最年輕的戰將，第一次擔任黨主席時廢掉連戰、吳伯雄「名譽主席」的光環，然而，此刻他最需要的是一場前黨主席們諤諤諍言的圓桌會議。