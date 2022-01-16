雖然民進黨立法院黨團總召柯建銘試圖否認，但是明眼人都看得出去年年底的四大公投實際上早已被民進黨當作了政權保衛戰。不消説，民進黨打贏保衛戰的方式是讓問題回歸簡單的藍綠對決，從而讓中間選民失去對投票的興趣，在綠營基本盤相較更大的情況下這一策略自然是大獲全勝。而在公投、補選和罷免均以國民黨失敗告終之後，接踵而至的便是國民黨的「政權保衛戰」了——畢竟現在看來選情有危險的藍營執政縣市，恐怕不止一個兩個。

上次九合一國民黨之所以大勝，雖有人認爲是「韓流」效應，但我們應看到更深層的原因，那就是民衆對民進黨的執政極度不滿。只需我們看看蔡英文就職兩周年的施政民調就可發現，除民進黨自家民調之外，其他幾家無一例外都是不滿意遠高於滿意。以《蘋果日報》在民國107年5月8日-5月11日所做的電話民調爲例，滿意-不滿意比例爲34.13%-62.48%，TVBS等其他機構所做民調中的滿意度甚至更低。在這種不滿情緒下，中間選民壓倒性地選擇了國民黨，這才是國民黨大勝的根本原因。對民進黨的不滿同樣外溢到了其它許多方面，甚至包括統獨議題——根據政大選舉中心所做的統獨立場趨勢分佈民意調查，支持統一的民衆占整體的比例從民國105年到民國107年增加了超過5%。換言之，從根本上看，「韓流」、統獨立場變遷和國民黨大勝都算是民衆對民進黨不滿的「果」，而非「韓流」是國民黨大勝的「因」。

然而去年的公投也好，罷免和補選也罷，中間選民似乎在這幾次投票中都消失了。雖然他們在民調中絕大多數都同意公投綁大選和禁止萊豬進口，但他們對民進黨——特別是蔡英文總統的整體施政，似乎並無多大反感。畢竟就最近的民調來看，民衆對蔡英文的滿意度仍然要高於不滿意度，且差距要大於誤差範圍。雖然一般都說反對「仇恨動員」，但我們必須承認，很多時候民衆出門投票，正是出於對當權者或者某些特定候選人的反對。法國2002年的大選便是極好的例子，那次大選第二輪的投票率比第一輪要高不少，原因便在於許多選民不分立場地反對極右翼候選人勒朋，因此就算第一輪沒出來投票，也要在第二輪阻止他當選。

智利去年的大選也是同樣，因爲進入第二輪的兩位候選人一個接近極左，一個接近極右，所以第二輪的投票率同樣高於第一輪。究其原因，還是因爲很多中間選民都會根據自己的偏好出來投票以阻止自己更厭惡的那位候選人當選。

換言之，此次國民黨面臨的主要困境是中間選民不再會出於對民進黨的厭惡便投給國民黨。更大的現實困境在於，目前台灣民意對國民黨的厭惡程度遠比對民進黨更高，民進黨操弄國家機器打壓國民黨也早已屢見不鮮，再加上外部環境不利於國民黨，這一切都使得年底的選舉可能成爲民進黨針對國民黨的仇恨動員大作戰。雖説國民黨此次理應不至於輸得像2014年九合一選舉那般慘，但若是拿上次大選的藍綠得票進行比對，便不難發現雲林、澎湖等幾個縣實際上都非常危險——失去了中間選民的壓倒性支持，這些縣是很難贏的。

所幸，中間選民並非如此容易被操弄。從這次公投和罷免便可看出，雖然民進黨傾全力進行動員而國民黨的反制措施相當無力，但「不同意」卻都沒有達到25%。罷免投票中這一點更加突出，畢竟投票前的民調顯示不同意罷免的民衆占比更大，柯文哲本人也不贊成此次罷免，但開出來的「不同意」卻顯著少於同意。這説明中間選民雖可能會受到民進黨宣傳的影響，但不至僅因民進黨的仇恨動員便出門反對國民黨支持民進黨。

儘管如此，中間選民對國民黨的厭惡仍然是值得警惕的——根據《美麗島電子報》前不久的民調，對國民黨持負面評價的公衆占比高達58.1%，正面評價僅28.0%，相較而言，對民進黨持正面評價的民衆高達46.1%，持負面評價的則爲44.2%。如此之高的負面評價勢必成爲國民黨保衛地方政權的阻礙，雖然地方選舉理應回歸地方，但2014年和2018年的九合一選舉都證明了對政黨的反感是能夠投射到地方選舉上的。因此，國民黨面臨的首要任務理應是讓選民減少對自身的反感與厭惡，同時盡量避免讓民衆將對國民黨的厭惡與對地方候選人的態度進行關聯。

簡單來說，國民黨首先應當避免推出爭議性候選人，此次台中的補選足以證明爭議性候選人確實更難爭取民衆支持，而爭議性候選人也會導致中間選民產生對國民黨的反感——畢竟當國民黨對爭議性候選人提供背書的時候，國民黨就已經將對方與自己的黨譽捆綁了。如果想要守護自己的名譽，就必然要減少這些不必要的麻煩。

然後，國民黨應當盡可能讓地方選舉回歸地方施政，著重强調己方候選人的優秀之處。毋庸置疑，大部分國民黨縣市首長的施政能力是值得稱讚的，但是國民黨在選民心中的印象卻並非這樣。在如今這個年輕人聽到國民黨就立刻下定決心堅決不投的時代，國民黨可以通過展現地方候選人的優點來讓選民——特別是中間選民認識到一個全新的，不同於鋪天蓋地的民進黨網宣中的國民黨。當然，這不是簡單的宣傳就能做到的事，國民黨必須下定決心、拿出勇氣進行自我革新——前任主席江啟臣最寶貴的遺產就是吸引了更多年輕人加入國民黨，這其實是一個很好的開端。只有勇於革新的國民黨，才能給選民留下全新的——同時也是正面的印象。即使退一步講，讓地方選舉回歸地方也可以避免中間選民「見K不投」，減少自身的可能損失。

國民黨不應再沉淪下去，作爲最大的在野黨，國民黨理應以一切方式去監督、去制衡民進黨的施政。特別是在有如此之多的中間選民對民進黨的具體政策有所不滿的當下，國民黨更應進行全方位的制衡。制衡不是只在立法院才能進行，地方同樣是阻止民進黨繼續推行不公不義政策的重要戰場。如果國民黨沒有保衛好地方政權，一黨獨大的民進黨勢必更加肆無忌憚，中華民國的民主遭受的傷害也注定愈發深刻！

（作者為香港浸會大學碩士生）

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