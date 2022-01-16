贏得四大公投、中二補選及林昶佐罷免案3場勝利後，身兼民進黨主席的總統蔡英文並未停下鬥爭的腳步。大權在握的她充分掌握國家資源、黨機器，特別是人性的幽暗意識，從容展開2022九合一選舉的超前部署。

對內，剛在民進黨中執會通過的《2022六都徵召辦法》，沒有把「現任優先條款」列入，被認為是為台南市長初選埋下伏筆。畢竟民進黨已決定縣市長都由蔡英文徵召，而台南市長黃偉哲表現普普，一旦失去「現任優先條款」的保障，是否能再獲垂愛，存在變數。顯然蔡英文有意藉著黨中央曖昧不明的態度，激發欲爭大位者的鬥爭心。對民進黨有執政優勢的縣市來說，讓子彈飛一會兒不是壞事，太早塵埃落定反而可能豢養平庸與怠惰。

但藍軍千萬別存著隔山觀虎鬥的看熱鬧心情，因為歷史經驗顯示，民進黨越鬥越強，且鬥完還能繼續一起前進。曾是蔡英文長官的蘇貞昌，對蔡的厭惡眾人皆知，但兩人竟然能夠合作，而且蘇貞昌還成為民選總統以來任期最長的閣揆。

又如蔡英文與副總統賴清德在黨內總統初選時勢同水火，之後兩人以「大局為重」，成為搭檔並最終取得2020勝選；最近賴清德甚至可能以「總統特使」身分出席宏都拉斯新總統就職典禮，並在過境美國時提前進行「總統候選人的面試」。

儘管眾人皆知蔡英文更屬意的接班人是桃園市長鄭文燦，但民調已多次顯示鄭勝算有限，為黨「趨吉避兇」，或許蔡也肯放下自己的主觀願望、進行新布局。

藍軍往往只看到蔡英文的「厚與黑」，卻未能體會到她能屈能伸、善與黨內敵人合作的能耐，才是屢創驚奇的關鍵。厚黑難學，但化敵為友、為團隊，卻存乎一心。

日前宜蘭地檢署指揮廉政署偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等機關人員疑涉貪汙等弊案，並大動作直接搜查國民黨籍宜蘭縣長林姿妙的辦公室、官邸，甚至約談林姿妙將近20個小時後無保請回，如此赤裸裸的政治追殺，前所未見！民進黨意欲強奪宜蘭這個他們所謂「民主聖地」的企圖心之強，令人不寒而慄。

自從蔡英文讓跟地方毫無淵源的林靜儀投入中二選區立委補選且勝選後，宣告民進黨「派一個西瓜也會贏」的範圍已經擴大了。過去幾次勝選建立了蔡英文「海陸空三軍齊發」的勝選方程式，林姿妙是民進黨欲複製這個方程式的起手式，接下來台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善都難逃炮如雨下的猛烈攻勢。

民進黨現在已「唱秋」到連要打誰都事先預告了，難道國民黨只能坐地抱怨資源沒有人家多、沒有人家那麼不要臉，然後繼續飲恨嗎？

持平而論，自從「正毅兄弟」退出江湖後，國民黨已沒有能在選舉中打貼身肉搏戰的戰士。遙想當年前總統府祕書長蘇嘉全的豪華農舍案、甚至前總統陳水扁的貪瀆案，再看看眼前的蔡英文論文門，以及一再加碼的立陶宛投資案等等，國民黨真的沒有子彈嗎？

面對民進黨，君子之爭是神話，優雅是怯懦者的遁詞。2022，國民黨奮起吧！

（作者為資深媒體人）