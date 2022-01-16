到底有多少台灣人長居大陸，兩岸官方都沒有精確的統計數據，國台辦發言人朱鳳蓮透露，共18萬台灣居民在大陸接種新冠疫苗。加上大陸疫苗覆蓋率逾9成、並未有太多台灣人專程赴大陸打疫苗兩因素，可以推論，加上因身體狀況、個人意願、年齡等因素未接種疫苗者，目前在大陸常住的台灣人約20餘萬。這20多萬人，可視為大陸現階段「單向融合」政策的主要受眾。

大陸應超越藍綠政治思維

台灣選舉存在「關鍵選民」的概念，指這群人的取向很可能決定選戰大局。就兩岸關係而言，號稱有「百萬台商」在陸發展，事實上長住的可能只有20多萬台灣人，占全台2300萬人不到百分之一，但這批人應當視為兩岸和平、融合發展的「關鍵少數」。從近期大陸對台宣傳的蛛絲馬跡中，可以看到陸方有意讓他們發揮示範作用，例如資深藝人方芳發聲反對戰爭、支持和統，再如歌手楊宗緯被披露在廈門定居等。儘管這些內容難免遭到綠營的批判，但台灣人在大陸過上好日子，這對兩岸和平是有百利而無一害的。

20萬人相對2300萬人看上去很少，但如果算上他們在台灣的家人、親友，至少可以影響百萬台灣人對大陸和兩岸前景的認知。台灣之所以形成親美的社會氛圍，正是源於類似的歷史因素。

國民政府遷台後，大量本省及外省菁英赴美求學、定居。台灣引以為傲、大陸高度依賴的半導體產業，發端於美國的科技創新、人才培育與產業轉移。若稍拉長歷史維度，只要大陸不斷把自己建設好、發展好、治理好，不必急於一時一事的政治波瀾，當數百萬乃至上千萬台灣民眾就像當年仰視美國一樣，真切感受到大陸是一個文化相通、富而好禮、可以追求人生理想的地方時，心靈契合就不再是目標，而是現實。

回到台灣的選舉及政治版圖。從近幾次公投、罷免和補選的得票分布來分析，民進黨「抗中保台」雖然如一記猛藥般在2020席捲817萬票，並持續壟斷輿論霸權，但這劑猛藥的後遺症正逐漸顯現，台灣大多數民眾開始對意識形態無感。無論是強力動員，還是刻意迴避，近幾次藍綠兩黨的得票都沒有突破各自基本盤的天花板。2020大選1446萬人投票，四大公投只有814萬人投票，這600多萬人代表可以跳出藍綠對立思考，既可以投藍，也可以投綠的選民。大陸如何超越藍綠政治思維，認真看待和評估這600多萬「關鍵多數」，將決定著對台政策能否打開新的局面。

爭取600萬關鍵多數的好感

無須諱言，在歷史、人際關係、政治主張上，大陸與國民黨比較「親」，這不僅反映在過去數十年的北京對台政策，也折射在北京對台灣時局、兩岸關係的認知和判斷，以至於塑造出外界對大陸對台政策「親藍遠綠」、「拉藍打綠」的印象，大陸對台政策也被捲入藍綠零和鬥爭的泥淖中，原本的善意初衷逐漸貶值。

所有民調機構所做的調查都呈現，反對台獨、維持現狀、支持兩岸和平是台灣主流民意，民進黨內也沒有實踐法理台獨的決斷，只要兩岸和平行穩致遠，心靈契合的統一並非天邊的彩霞。但大陸如果不能走出藍綠思維，進而提出面向和爭取整體台灣民意的主張，上述提及的600多萬「關鍵多數」，在選舉前夕仍有可能受到民進黨的操作與外部勢力的影響，產生偏頗的群體情緒，做出不利於兩岸關係的選擇，大陸需思考如何化解。

大陸涉台機構與學者在回顧和展望兩岸關係時，屢屢提及去年底「台獨清單」反映出「精準打擊」的對台新思路。「精準打擊」和「放開交往」應該構成一組互補的概念，大陸既然只把「頑固台獨」鎖定在那幾個人，就可以解除藍綠思維限制下對台交往的窠臼，自信地同台灣各黨派打交道。俗話說，門一旦打開就關不上，如果大陸對內讓20多萬「關鍵少數」過上更好日子，由他們來爭取這600多萬「關鍵多數」的好感，將有機會對陷入對抗螺旋的兩岸關係帶來變化。