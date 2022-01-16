嘉義空軍基地一架F-16V戰機在訓練炸射課目時墜海，自2016年至今，空軍累計發生9件墜機事件，造成17人死亡、1失蹤。過去2年美國軍機失事8次，7人死亡，台灣空軍規模不能與美軍相提並論，卻發生5次意外，造成12死、1失蹤，事故率明顯偏高，有必要深入分析，找出問題的癥結，並對症下藥。

年輕飛官訓練時數不足

飛行訓練時數多寡與飛行經驗累積正相關，因此有規定第一線飛行員每個月必須飛行一定的基本時數，以保持手感及操作純熟度，才能發揮一流的戰力，訓練要持之以恆，不可「一天打魚五天曬網」。令人匪夷所思的是，陳上尉到隊1年10個月，F-16V戰機總飛行時數竟然只有62小時，平均1個月僅飛行3小時，實在少得可憐。

更嚴重的是，過去新進的年輕飛官在空軍官校及台東志航基地接受訓隊，要累積達到400小時飛行時數，飛行技巧達到一定水準，有相當程度的心理素質及飛行信心後，才能換裝F-16、幻象2000、經國號等主力戰機。但陳上尉僅飛行260小時就換裝F-16V，訓練不夠充分就駕駛先進戰機，獨自面對不可知的高風險，空軍為何「揠苗助長」，立法院應調查並追究政治責任。

近年空軍發生多起墜機事故，造成年輕寶貴生命的折損，飛行菁英的損失對士氣打擊甚大，更影響國軍戰力，事故背後必有原因，國人不可被隆重的祭典而淡化或轉移了問題的焦點，要督促政府找出問題的關鍵，才是釜底抽薪之道。

少子化加上手機普遍長期使用，青年學子視力大受傷害，使合乎飛行體位的年輕人有如鳳毛麟角，而且近年空軍飛安事故頻傳，家長對子女報考空軍官校望之卻步，益發使飛行生招募困難，僅20.5分就可以錄取空軍飛行預備生，空軍官校是三軍官校入學成績最差的，這種幾乎存有學習障礙的學生，將來要去開一流的戰機、要發揮空防戰力，這是不負責任又難以想像的冒險。

另一不難理解的原因是，兩岸關係緊繃已成常態，F-16等主力戰機幾乎每天都要執行攔截任務，自然影響新進人員的訓練進度，使新進飛官的飛行訓練時間大幅縮水。未來當這批年輕飛官成為部隊主力時，卻因訓練時數不夠而技能不足，亦會形成日後的飛安隱憂，不可不察。

空域安全陷入惡性循環

空軍長期缺飛行員亦使「座艙比」偏低，「機比人多」並不是好現象，再加上空軍即將接裝66架自美採購的F-16V新戰機，未來勢必對新進飛行員需才孔急，但飛官招生困難，新進培訓又耗日費時，實在緩不濟急，一定要有周延的替代方案，才能解決目前的燃眉之急。

曾有空軍退役將領建議成立後備飛行大隊，納編體檢及格、曾經通過9個G的離心機嚴格訓練、戰機飛行時數到達1000小時的退役飛官。空軍可從中擇優聘為雇員教官，專責訓練新進人員，以減輕主力機部隊現役飛行員的教學壓力；其餘可給與若干待遇，要求其保持良好健康狀況，並且每個月飛行1至2次模擬機，以保持飛行能力，戰時可形成「即戰力」投入戰場，彌補飛行人力不足，確保空防安全。

兩岸關係不睦，空軍一方面要換裝勇鷹教練機及F-16V戰機，又要應對共機侵擾空域，空勤人員壓力倍增。1995年台海危機時，空軍也同時在換裝三型主力戰機，當時空軍戰力青黃不接更嚴重，但仍能保持一定的應變與反擊能力，國防部應通盤檢討空軍相關制度，找出癥結並認真解決。

與1995年相較，現在大陸海空軍實力更強，對我空域安全的威脅更大，台灣需要強大的空軍方足以自我防衛。但戰機高事故率不但削弱空軍戰力，造成空防漏洞與國安威脅，長期而言，家長將更不樂見子弟投考飛官，飛行員來源不足與素質低落問題將更嚴重，陷入空域安全的惡性循環。

可以預期，今年大陸軍機擾台的頻率與規模都會增加，空軍戰備壓力只會更大，不會減少，空軍戰機高事故率的問題必須正視並解決，絕不容出現空域安全漏洞。國防部應組織專案小組徹底調查，是否有制度殺人的問題，要誠實面對問題，問題才能解決。