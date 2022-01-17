1933年秋，蔣介石調集了百萬國軍，對各地蘇區進行第5次圍剿，並以50萬大軍進攻中央蘇區。1934年10月，中央蘇區紅軍約8萬6000人突破包圍圈，從此被迫展開歷時兩年的2萬5000里「長征」。

蔣介石調集百萬大軍，除了圍剿紅軍外，也打算一石兩鳥，順道以武力平定各省的割據勢力。貴州「桐梓系」軍事集團擔心蔣以剿共為名，行「假途滅虢」之計，與兩廣訂立《黔、桂、粵三省互助條約》，約定若中央對三省任何一方用兵，便互相支援。

當紅軍突圍後，已歸順南京的薛岳率中央軍9個師尾隨不捨，但與紅軍總是刻意保持1、2日腳程的距離。1934年12月中旬，紅軍挺進貴州境內時，沒想到黔軍竟一觸即潰。然而，薛岳優勢的兵力並未對黔北的紅軍發起進攻，反而是向貴陽進軍，白崇禧也派桂軍夤夜向貴陽兼程急進，但薛岳仍搶在桂軍之前，於1934年12月31日進入貴陽，隨即控制貴州省政。數月後，蔣介石親飛貴陽視察，原省主席──貴州軍閥王家烈到機場給蔣送行時，被強邀登機帶往南京，再也無法回到貴州。

1935年1月4日，紅軍強渡烏江，攻下黔北重鎮遵義。1月6日起，所有「長征」領袖暫時卸下軍務，在遵義召開3天政治局擴大會議，檢討過去的錯誤，擬定死裡逃生計畫。共產黨官方史家指出，遵義會議是毛澤東全面掌權領導的開始。

1935年，在蔣介石對紅軍發動第5次圍剿後，不但驅逐了江西的共產黨勢力，而且控制的地盤更從長江中下游的江蘇、浙江、安徽、湖北，進一步南下擴張到湖南、福建、貴州。並藉一路追剿紅軍深入西南各省。此時，政經能力可與南京國民政府相抗衡者，只剩下廣東和廣西。

1936年5月13日，被西南地區奉為黨內共主的胡漢民因患腦溢血突然逝世，兩廣頓失屏障。蔣介石認為解決兩廣問題的時機已經成熟，要求廣東陳濟棠協助出兵攻打廣西。6月1日，唯恐唇亡齒寒的陳濟棠反而與李宗仁、白崇禧共同決定，以粵、桂兩軍打出抗日旗號，北上討蔣。

但到了7月初，南京對廣東的分化收買奏效，使得粵軍內部土崩瓦解。7月4日，廣東空軍48架飛機叛逃至南昌。8日，第一軍軍長余漢謀祕密出走，於次日在南京通電擁護中央，同日第二軍副軍長李漢魂也宣布服從中央。

陳濟棠迷信命相，起兵前派其兄到南京觀覷蔣介石面相，回報說蔣氏印堂灰暗，年內必有大難。又找江湖術士翁半玄去奉化看了蔣氏母墳的風水，翁半玄看過後說了4個字「機不可失」。到了7月18日，廣東空軍司令黃光銳再親自帶領大小飛機74架和後勤人員，集體飛向南昌投誠，陳濟棠這時才明白，翁半玄說的「機不可失」，原來是指「飛機不可失」。情勢急轉而下後，陳濟棠心灰意冷，只好宣布下野，逃往香港。南京國民政府隨即發布余漢謀為廣東綏靖主任。

廣西在白崇禧主政之下，除正規軍外，也編練民團，全民皆兵。蔣介石對廣西實施經濟封鎖，並企圖將李、白兩人調離廣西，廣西文武將校群情激憤，寧為玉碎都要跟蔣「幹到底」，這點跟粵軍被分化收買有很大不同。

因這時傳出在陝甘邊區剿匪的張學良和楊虎城，與中共祕密達成停戰協議，蔣介石急於調兵北上剿共，蔣桂雙方經過反覆博弈，最終達成和平協議：南京國民政府正式任命李、白為廣西綏靖正、副主任，蔣必須準備抗日，桂方將全力協助。之後，白崇禧再同意以軍委會常務委員名義出洋考察。自此，廣西與中央自1929年以來的對立局面，終告和平落幕。

各蘇區的30萬紅軍經過2萬5000里「長征」，於1936年10月抵達陝北時，只剩下殘兵敗將約3萬人，被國民黨以10倍的兵力包圍。當蔣介石即將大功告成之際，突發的西安事變打斷了他的計畫，也為已奄奄一息的中國共產黨提供了生機。

1936年西安事變前，張學良（左）與楊虎城（右）合影。這是兩人最後一張合照。（本報資料照片）

少帥張學良這年36歲，蔣介石命他帶領東北軍和楊虎城的西北軍在陝西、甘肅剿共，他的東北軍部屬家鄉被日本占領，只願意抗日，不願意打內戰。在第一次和紅軍作戰慘敗後，張學良開始懷疑蔣介石的「攘外必先安內政策」，並跟周恩來有祕密接觸。

1936年12月4日，蔣介石前往西安，準備對紅軍做最後一擊。強大的中央軍從四面八方向西北地區集結，但一如既往，只安排在地方雜牌軍（東北軍和西北軍）的後方。張學良和楊虎城此時面臨兩難的抉擇：服從還是反叛？再沒有猶豫不決的時間了。楊虎城建議「劫持」蔣介石，強迫他放棄內戰。少帥初則震驚，隨即表示同意，「兵諫」計畫就這樣倉促達成，於1936年12月12日發動了震驚中外的西安事變，將蔣介石扣留於驪山下的華清池行館，接下來的故事大家都知道。

相關史料顯示：蔣介石能保住性命，主要是史達林的介入。史達林擔心日本征服中國後與德國結盟，東西夾擊俄國，而蔣介石是當時中國唯一能領導抗日的領袖，因此向張學良和中共施壓，不得殺害蔣介石。

張學良晚年說，歷史如果走回頭路的話，西安事變他還是要發動的。張學良說，蔣先生讓雜牌軍「剿共」的目的是在「一斧兩砍」。事情明擺著，誰都明白，這不是讓我們去「剿共」，是要讓共軍消滅我們；李宗仁在回憶錄中也說，蔣介石在圍剿江西紅軍時，中央軍始終沒在西路布置堅強主力圍堵，或從後追擊，只在湖南境內緩緩跟隨，目的是要迫紅軍西竄入廣西境內，擺明著是要借刀殺人。

【未完待續】