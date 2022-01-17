大學畢業後一直想考研究所深造。但研究所當時少之又少。在幾乎都沒希望時，政治大學開辦財政研究所。可是所考科目亦非我的專業，但仍報名一試。

當年大學門戶之見甚深，有排外現象，研究所名額儘量留給自己學生，考試題目故意出在只在課堂上講過的內容。所以我當時就向讀政大財稅系的一位朋友，借筆記來讀來應考。

你會考得上的啦！

可是當時我已在中央銀行上班，根本沒有時間準備。自己感到無甚希望，乃將向朋友借來的筆記還給他，說不考了。這位借筆記的同學，鼓勵我：「不要放棄，你會考上的啦！你會考得上的啦！」因此我將要還他的筆記又拿了回來。放榜時我居然金榜題名，當時錄取10名，校外生只有二人，我是幸運者之一。

我的碩士論文「法人所得稅之研究」指導教授是所長張則堯先生。財政研究所是他努力爭取才辦起來的，他對學生都主動照顧。行政院成立賦稅改革委員會，向政大財政研究所找人。

我是財研所第一屆畢業生，所長張則堯先生乃推薦我去。將我由當時工作的中央銀行借調到賦改會。開啟了我在財稅界一系列的生命。

參加賦稅改革

當年政府決定要辦九年義務教育，必須籌措財源。先總統蔣公乃在行政院下成立賦稅改革委員會（簡稱賦改會），邀請中央研究院院士，時任美國康乃爾大學經濟系主任的劉大中博士出任主任委員。財政部、經濟部等多個部會首長為委員，規模大、層級高。賦稅改革委員會雖名為賦稅改革，但重要目的是增加稅收，支應九年國教。

任何時候加稅獲得人民認同的機率都較小。但劉大中先生才氣橫溢，能寫、能說。面對立法院及媒體，經常辯才無礙，態度誠懇，賦改會提出的改革案，被認同的機率自然較高。劉先生的貢獻，功不可沒。

劉先生在台灣是學水利工程的，因對數學有興趣又擅長，他說，數學的東西到他手上，就能變出戲法。到美國改讀計量經濟學，1940年獲美國康乃爾大學經濟學博士學位，多年擔任中央研究院士，對國家貢獻至多。由於工作忙碌、性急、講求效率，罹患腸癌，末期時病痛難耐，但因夫妻感情至深，1975年8月14日與夫人一起仰藥自盡。

賦改會讓我受益匪淺

我在賦改會學到很多日後有用的東西，首先委員會開會時，我有幸擔任記錄，所以必須專注每位委員的發言，再整理記錄，自然能增長學問。

委員多為部長級官員，他們的歷練、發言、邏輯觀念，再再發人深省。我在賦改會工作十分努力，經常帶兩個便當，一個中午，一個下午下班吃，到晚上10點才回家。年終考績常在90分以上。

賦改會結束時，劉大中先生替我找到獎學金，去美國哈佛大學法學院國際租稅計畫（International Taxation Program）進修一年。他知道我英文不好，特別調我當他的秘書，進出他辦公室，談事，都用英文。當時我很怕進他辦公室，因為要講英文。有心的長官要為國家培養人才，栽培部屬的用心，實在值得後人學習。

能追隨劉大中博士這樣有學問、有見識的長官，又能獲得他的賞識與栽培，真是三生有幸。感謝上帝讓我遇到了生命中的諸多貴人。

談到生命中的貴人，除了劉大中主任委員外，前面提到我向他借筆記的那位同學，當時我將筆記還給他，說考不上的，不考了時。要不是他那句鼓勵的話：「你會考上的啦！你會考得上的啦！」我將要還給他的筆記，又拿回來，參加應考，而被錄取。我後面的日子，恐不會在財稅界發展。我在財稅界也算出人頭地，對國家小有貢獻。這位同學一句鼓勵的話，他成為我生命中的貴人了。

我在想，如果我們能時生感念之心，我們生命中的貴人，又何止一、二個人呢？時時感恩，貴人就多多出現。我們如能時時幫助、鼓勵別人，也會成為別人生命中的貴人。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※