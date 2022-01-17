筆者繼續討論「蔣經國放手民進黨組黨的陽謀」相關話題。本次的主題將回到民進黨組黨10年前的「中壢事件」，由於茲事體大，需要2至3期刊載。

為什麼需要談1977年11月19日發生的許信良桃園縣長選舉事件呢？因為這是國民黨撤台以後，第一次發生的群眾抗議轉為大規模的暴動事件，而國民黨方面卻淡化處理。

距離1947年2月28日的二二八事件30年。這次事件以後，台灣社會開始變化，國民黨對於地方人士結合本地人民的挑戰產生戒慎與維持的心態，而地方人士更積極地經由選舉爭取地方政府的執政權與議事權以及爭取少數中央民代的位子，形成了「以地方選舉優勢包圍國民黨政權」與「對外省族群形成圍城效應」的戰略，如同1946年國共內戰開始，中共「以農村優勢包圍城市國民黨」以及「對於中間知識分子與學生形成分離效應」戰略。

兩年後，1979年底，再度爆發高雄事件（美麗島事件，國民黨情治系統採取主動，結果產生了民進黨第一代領導人）。之後國民黨政權在台灣面臨黨外全島集結，啟動了民進黨組黨前的各方派系聯合起來與國民黨全面抗爭的局面。

回顧1970年代，一方面，國民黨來台30年，經濟、教育與國防方面的施政確有成效，一方面，國民黨為了確保政權，在打擊異己以及維護中央至地方政治經濟利益矛盾上，亦積累了許多民怨。民主自由為人類社會發展潮流，任何政權皆莫之能禦。國民黨的經驗，可為今天的中國共產黨參考。

一、關於許信良以及參選桃園縣長

本文主要引用2021年12月國史館館長陳儀深教授主編出版的《中壢事件相關人物訪談錄》，討論中壢事件的來龍去脈。這本訪問錄做得相當好，基本上當時主要的當事人都訪問到了，不同角度的觀察和意見也都忠實地展現出來。然而事隔43年，被訪問者的回憶中少部分呈現出主觀與事後的看法，和當時發生的狀況可能產生一些落差，也是口述歷史難以避免的情形。以下簡介許信良的生平。

許信良祖先來自廣東饒平，清乾隆年間（約18世紀中後期，距今200餘年），高祖父到台灣，先居於三芝，由於閩客衝突，遷往新竹關西，至曾祖父時，遷至中壢過嶺。許信良家族至今仍擁有三芝、關西、中壢的土地，每年過年，子孫回到中壢過嶺祭祖拜年，人數有千人之多。

許信良父親終身務農，活到100歲，二次大戰時，常被日本人徵調去興建軍機場。1941年，許信良在中壢過嶺農村中出生（生於日據末期），祖父80歲時出門坐轎，幼小的許信良亦常和祖父坐在一起。

1956年陳誠開始興建石門水庫，1964年完工（陳誠次年過世），從此當地農民不再受旱災之苦，許家茶園得以開墾為良田（近日來頗受好評公視製作的《茶金》影集，背景為居住新竹北埔山坡地的客家人，多以種茶營生，其中描述日光茶葉公司從日據至國民政府時代的經營變遷故事。有名的東方美人茶即來自於客家特別的製茶過程。客家人多居山坡地，是閩客相爭土地與水資源的結果）。三七五減租後，許信良家族的田地三分之二轉成佃農的地，許家開始沒落。

高中時期，許信良進入辛志平擔任30年校長的新竹中學就讀，許信良說辛校長是他惟一佩服的教育家。筆者一生中不只一次聽見感念辛志平校長的故事，可見不論國籍省籍黨派職位，一個人最重要的是其誠信與奉獻，其影響將極為深遠。

高中畢業後，許信良志向即為日後從政，因此不以台大為第一志願，而以第一名考入政治大學政治系。由此國民黨相當重視他，所以許信良在大一時就加入了國民黨。許信良回顧如果他當年進入台大，根本不會加入國民黨。盧修一在大二時轉入政治系，成為許信良的同學。許信良大學時代的老師鄒文海教西洋政治思想史，愛護學生，無微不至，對許信良影響很大。

許信良退伍後進入政大政治研究所，考取了中山獎學金，1967年往英國愛丁堡大學攻讀碩士。許信良在英國，看見歐洲社會制度已經相當完善，仍有不斷的反對政府施政的學生運動，學生們要求的是普世價值，尤其是對過去殖民地的人民仍舊不少處於極端落後的生活品質以及惡性的政治生態之中，感到不公。另外，法國總統戴高樂主動辭職，不戀棧權位，使得許信良由衷地敬佩。

這些事對許信良的影響是終身的。筆者相信如果許信良留學美國，應該會產生積極追求綠卡的生活方式。筆者提醒讀者一個現象，台灣本省學生留學歐美，回台灣後，不少參加政治與社會改革的工作，而外省籍學生留學回台則參加國民黨政權當官的多，也就是說，外省人當年很少有改革政治與社會的思想與動機，反而以鞏固國民黨政權為其職志。這當然是由家庭與環境的影響所造成的。

而至今，台灣社會中藍綠隊伍的思維基本停留在筆者形容的保國民黨（避免中華民國台灣化）以及保台灣（促進中華民國台灣化）兩條不同的路線上，這兩條路線在保護與促進台灣發展方面有交集，但是目標不同。這兩條不同的路線的競爭與鬥爭，有好處有壞處，好處是保持了台灣社會的動力，不至於安逸，並且維持了中國與美國的關係，壞處是內部分裂，不易團結。

許信良回台後去看鄒文海老師，表示希望參加政治工作，鄒老師認為他太浪漫，不適合從政。結果真的如鄒文海老師所說，許信良日後從政，陳義過高，一生顛簸。

1969年，許信良進入國民黨中央黨部第一組第四室擔任幹事，負責鐵路、公路、電信、航海等產業的黨組織工作。

1970年，許信良參加《大學雜誌》的編務工作，當時《大學雜誌》由國民黨中央黨部第四組負責文宣的張俊宏負責編務。《大學雜誌》原為以台大學生為主所辦的一份知識分子刊物，之後由國民黨中央黨部祕書長張寶樹收編改組，社務委員包括當時許多重要人物，如關中、施啟揚、李鍾桂、錢復、邱宏達、孫震等，社長為陳少廷，總編輯為台大教授楊國樞，張俊宏、許信良皆為社務委員兼編輯委員。

1971年，許信良（筆名仁真）、張俊宏（筆名景涵）、張紹文、包弈洪合撰了《台灣社會力的分析》，分三期在《大學雜誌》上刊出，蔣經國讀後十分重視，要求各單位研讀。當時《大學雜誌》中的核心編輯為張俊宏、許信良等年輕人，意欲推動國民黨改革，如國會改選、解除戒嚴等，使得祕書長張寶樹受到很大的壓力。以許信良的說法，當時在蔣經國擔任行政院長之前，需要利用《大學雜誌》，施加改革壓力給國民黨。

蔣經國擔任行政院長之後，國民黨中央黨部即要求解散《大學雜誌》。許信良認為既然如此，不如大家投入實際的政治運動。1972年，許信良獲准參加代表中壢市的第五屆省議員選舉，許信良以農家子弟身分提出「降低田賦，提高穀價」為政見，在家鄉競選，結果桃園縣國民黨當選的4席中，許信良以最高票當選，當時僅31歲，為李煥旗下的台籍知識菁英代表。

《大學雜誌》民國60年12月第48期，刊登「臺灣社會力的分析」座談會，與會發言的有農復會經濟組組長李登輝，台大教授王作榮、梁國樹、孫震等人。此為李登輝受到蔣經國先生注意的開始。（圖文：龍城飛提供）

許信良在省議員任內，改善了政府徵購稻穀的方式以及學生平安保險的作法，最後雖然達到了部分目標，卻影響了許信良和省政府與國民黨幹部之間的關係。為了農業問題，許信良和當時擔任行政院政務委員的李登輝也槓上了。

1977年4月，許信良出版《風雨之聲》，是他在省議會4年的回顧，將省議員分為世家、財閥、公務人員、職業政客4類，引起許多被影射的省議員的極度不滿。沒想到，有一天省議會開會時，議長蔡鴻文發動國民黨籍議員輪流批判許信良，內容卻在次日各大報刊登出來，使得許信良一夕之間暴得大名，《風雨之聲》熱銷，盜版不脛而走，此對於許信良欲參選桃園縣長極為有利。

許信良表明要參選桃園縣長，國民黨中央黨部不斷勸退，最後李煥出面。關於這部分，日後有不同說法，有的說許信良勉強同意退選，而又反悔，許信良在陳儀深教授主持的口述歷史中說他堅持參選。不論如何，許信良仍然登記參選了桃園縣長的競選，並且遭到國民黨開除黨籍。這件事，嚴重地影響了中華民國和台灣的歷史走向以及日後的兩岸關係，完全是當時所有人都想像不到的，這確實是蝴蝶效應的一個好例子。

參選後，許信良發表了〈此心長為中國國民黨黨員〉，做為他離開國民黨的感受以及第一份文宣。這份聲明由美術老師簡錦益以毛筆字寫，印了3萬份，並在吳豐山辦的《自立晚報》上刊登，皆造成轟動。

許信良發表〈此心長為中國國民黨黨員〉，做為他離開國民黨的感受以及參選桃園縣長的第一份文宣。這份聲明由美術老師簡錦益以毛筆字寫，印了3萬份，並在吳豐山辦的《自立晚報》上刊登，皆造成轟動。（圖：龍城飛提供）

許信良的競選成功有多方面的原因，筆者認為有幾個重點，第一，他是當地人，屬於客家族群，並且曾為省議員，深入了解地方生態；第二，國民黨長期輕忽基層社會的需要，只重視有實力的人物，許信良以基層社會的需要為訴求；第三，許信良充分運用年輕世代如林正杰、張富忠、范巽綠等為他競選（其中林正杰、范巽綠是外省第二代），而不是傳統性地倚靠地方樁腳；第四，許信良和張俊宏曾參與國民黨實際工作，並編輯《大學雜誌》，對於政治與社會改革的理念相當明確；第五，最重要的，是競選主打國民黨的「作票」，這件事雖然對於許信良的當選有關鍵作用，卻直接觸發了「中壢事件」。

二、「中壢事件」的過程

本節引用《中壢事件相關人物訪談錄》中當時任職聯合報中壢區記者楊志強的回憶。筆者以楊志強（桃園縣大園鄉人）第一人稱紀錄他的描述。

選前數日，國民黨部自知桃園縣長選舉大勢已去，許信良陣營在各投開票所設監票部隊，兩人一組，在各投開票所逐一統計投票人數，在此嚴密的監控下，作票是不可能的，因為當時選情緊繃，如果投開票之間誤差值稍大，立刻就會軒然大波。

1977年11月19日上午，鍾順玉、郭塗菊老夫婦到中壢國小投票，兩人分別在不同的圈票處圈票，郭塗菊跑到鍾順玉處，問圓形戳記要蓋哪一頭？兩人在圈票處待了兩三分鐘都沒有出來，主任監察員范姜新林（中壢國小校長）上前詢問，當時，我在投開票所外面走廊，聽見范姜新林對他們說：「要這樣蓋嘛！你的筆頭要用這一頭，喜歡這個人就蓋這個，喜歡那個人就蓋那個。」

當時一位牙醫邱奕彬聽到後，馬上大吼：「你作票啊！」許信良的監票部隊和支持者立刻跑回競選總部指稱有人作票，於是一大票人過來，把鍾順玉、郭塗菊團團圍住，逼問他們，兩位老人家嚇得臉色蒼白，發生了什麼事，他們自己都搞不清楚。

警察過來要把人群分開，許信良支持者說警察是國民黨的，想帶走兩人是要湮滅證據。後來駐區檢察官廖宏明到場問話，此時7、80人把他們圍住，群情激憤大喊「作票」，廖檢察官就要警察把相關的人帶回分局，時間大概是下午兩點左右。老百姓一聽到有人作票，而且證人、當事人都被警方帶走，便不約而同地湧到分局探看。

廖檢察官在訊問邱奕彬等人，我在旁採訪，邱奕彬是許信良的支持者，情緒激動。另外，長期對警方不滿的當地攤販也藉機發洩。做完筆錄後，由警方帶他們由後門離去。

到了下午4、5點，集結在中壢警察局外的群眾近千人。接近傍晚，派駐各投開票所的警察陸續回來，被群眾阻擋，都說范姜新林作票，桃園縣警察局長王善旺當時在中壢分局，沒有出來講話，群眾把他的座車掀翻，又把另一輛警車掀翻。

晚上6點左右，參選省議員的黃玉嬌站在一部小貨車上，拿著大聲公說：「國民黨最會奧步，我們不容許他們作票。」群眾情緒更加高亢，看到車子就翻。7點左右，有人點燃了警察局長座車，群眾開始四處放火燒車，此時不少黑道分子趁機衝進刑事組，把警察查扣的武士刀、開山刀拿出來，滿街揮舞。8點左右，鎮暴車來了，群眾圍住大喊：「台灣囝仔下來，要翻車。」

警政署指示警察「打不還手，罵不還口」，結果，鎮暴車被翻了2、3輛。不久，群眾放火燒分局，先是黑道分子焚燒刑事組文件，接著整個分局都燒起來了。晚間11點多，黃玉嬌在總部說：「夭壽警察打死人，打死一個姓江的。」我問被打死的是誰？黃玉嬌說是中央大學學生江文國（國史館曾發函中央大學查詢，確有一名化工系學生為此名，事件後1978年辦理休學），群眾以訛傳訛，有的說打死兩個人。當時我去幾個殯儀館詢問，並無相關情形。後來，黃玉嬌告訴我太太，她也是聽人說的。

當天，許信良沒有等到開票，就從中壢跑到台北，大約一個禮拜之後，情況比較平靜了，才回到中壢。

我（楊志強）認為中壢事件與二二八事件後的氛圍有關。二二八事件以後，台灣人民沒有自由集會的權利，警察為了績效，每以栽贓方式拘捕人民，甚有加以刑求，很多黑道分子對警察恨之入骨，而攤販常常被警察趕來趕去，也對警察不滿。

筆者認為，關於國民黨在選舉中「作票」的問題，是長期以來台灣選舉中的一個不斷被口語相傳的「謠言」，然而國民黨一直沒有主動地釐清，是中壢事件發生的一個重要來源。有關這個問題，下集再說。

初步小結

許信良本人長期頗受爭議，1998年2月13日時任民主進步黨主席的許信良，在台北舉行民進黨中國政策研討會時，主張大膽西進以及與大陸三通談判，受到黨內圍剿。2021年12月7日下午，民進黨美麗島系的張俊宏、許信良在台大校友會館召開「大赦倡議運動」記者會，張俊宏邀請范疇、邱榮舉和筆者同台，席間許信良表示：「台灣民主一定可以影響中國大陸民主，甚至促成大陸民主化。」張俊宏在2017年於《大學雜誌》創辦50年茶會上，公開邀請習近平訪台與蔡英文總統會談兩岸事宜。張俊宏、許信良等人具有大中國格局，至於具體兩岸制度面，是可以討論的。

筆者認為，台灣社會數百年來族群之間的紛爭不易妥善解決，仍然和做為母體的中國的政治、經濟、文化與軍事發展有關。在中國大陸的政治體制尚未臻於比較完善前，台灣社會內部以及兩岸關係要完全地走上和解與融合，是不容易的。若以武力強制統一，關於政治體制的問題仍將延續爭執。

因此，筆者長期主張，有關藍紅綠族群之形成，非一日之寒，不需要過於強調彼此的是非對錯，大家應學習以寬容的心態與友善的語言彼此相待，從而政治問題的嚴重性也將趨於緩和。畢竟能夠執政的是少數人，多數人之間應該尋求和諧相處，促進社會進步。

（作者龍城飛，原名楊雨亭，國立台灣師範大學歷史學博士）

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