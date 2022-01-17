國軍自精實、精進案以來，員額從45萬裁到21萬，將額從1千多裁到2百多，各軍種對於員額尤其是將額，可謂是斤斤計較，但是隨著戰略環境改變，國軍作戰形態也發生重大的變化，廿年前定編的部隊型態，有重新調整的必要。

如果海軍海鋒大隊擴編成岸置飛彈指揮部，成為軍團級單位，那麼海軍司令部之下就有艦隊、陸戰隊、岸置飛彈三個軍團級單位，那麼，空軍司令部僅下轄一個空軍作戰指揮部軍團級單位，對空軍及空軍防空飛彈指揮部而言，就非常不公平。

空軍防空部隊遍布本外島，人員近萬，防空戰力吃緊不說，不但要擔任戰備、裝備保養以及在駐地的敦親睦鄰，任務繁重而龐雜，指揮官雖然為中將編階，但是由飛行兵科擔任，防空專業出身的軍官，僅能當到少將副指揮官，旅長編制為上校。過去在陸軍的時代，陸軍官校名列前茅者，大多選擇加入飛彈部隊，如今移編到空軍，空軍官校第一名的學生就算不能飛行，也會選擇航機、通資等專長，防空部隊絕非首選。

要提振防空部隊的士氣，適度提升位階勢在必行，國防部應考量將「軍級」的地位提升至「軍團級」，指揮官應由防空部隊軍官內升，部分旅長也應調整為少將，如此，不論是防砲或是飛彈軍官才看得到希望，否則怎麼留得住人？

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