中國大陸官媒「新華社」日前報導，據福建晉金供水有限公司透露，2020年福建向金門供水545萬噸，到了2021年供水量再創新高，共計633萬噸，供水增幅達16.15%。甚至，自2021年11月以來的日均供水更達2萬噸，創下日均供水量新高。金門地區的民生用水，目前已有逾七成來自福建。

事實上，自2018年中金廈正式通水以來，大陸方面屢屢將此做為對台政績的一部分進行宣傳；相對的，民進黨政府則低調再低調，壓根兒不願主動提起相關事項，以免落入大陸的「統戰圈套」。

若撇開意識形態的差異、單從民生角度出發，福建廈門願意提供金門水源、甚至稍晚也供水至連江縣，對於金馬等台灣離島地區的日常運作與居民生活，都有極大的幫助。畢竟，金馬與福建的地理距離，明顯不過地比台灣親近，與其大費周章從台灣運水，能夠就近處理最是方便。

除了通水，金馬地區與福建也欲進行「通電、通氣、通橋」等「新四通」，替地方基礎發展注入更多活水。然而，由於上述事務涉及「兩岸」，在台灣本島難免成為高度政治化議題。特別是蔡英文政府汲汲營營於操弄「反中抗共」，在民進黨執政下，金馬若還與大陸日益「盤根錯節」，這不啻打了蔡政府一個巴掌，因此蔡政府始終不樂見相關惠民政策能落實。

但是，與其彼此針鋒相對、唇槍舌戰，金廈通水的成功案例某種程度上代表著兩岸的機會之窗還在。蔡英文政府若能夠實事求是，真正做到「與民同在」、「苦民所苦」，看待兩岸事務的方向必然會轉變。當然，因為一再嚐到「反中抗共」的甜頭，要蔡英文政府改弦易轍或許只是癡人說夢，但若民眾能夠自我覺醒，願意擺脫政黨意識形態的操弄，則一切仍大有可為。

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